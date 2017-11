Disparition du moudjahid Abdelaziz Chekiri : Un grand patriote

Le moudjahid Abdelaziz Chekiri est décédé hier à Alger à l’âge de 85 ans, a-t-on appris auprès du ministère des Moudjahidine. Né en 1932 à Guemmar (W. El-Oued), le défunt avait rejoint les rangs des moudjahidine en 1955. Il fut le premier rédacteur en chef de la Radio secrète durant la guerre de Libération nationale, en jouant un rôle important dans la mobilisation des jeunes et en faisant écho à la cause nationale et aux objectifs de la Révolution. Son nom est associé à ceux qui, le 28 octobre 1962, ont hissé le drapeau national sur le toit de la Radio-Télévision Algérienne (RTA), comme symbole du recouvrement de la souveraineté nationale sur cette institution. Après l’indépendance, il poursuit sa carrière professionnelle à la Chaîne I de la radio nationale.

L’enterrement a eu lieu hier, après la prière d’el-asr, au cimetière de Bouchaoui. En cette douloureuse circonstance, le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni, a adressé un message de condoléances à la famille du défunt et à ses compagnons d’armes, dans lequel il a salué les qualités du moudjahid Abdelaziz Chekiri, en rappelant les sacrifices qu’il a consentis durant la Révolution nationale et ses efforts au service de la Nation, après l’indépendance. (APS)

Condoléances du ministre de la communication

Le ministre de la Communication, très attristé par le décès du moudjahid Abdelaziz CHEKIRI, survenu après une maladie chronique, tient à présenter à la famille du défunt ses condoléances les plus sincères, et l'assure, en cette douloureuse circonstance, de tout son soutien et de sa compassion.

Abdelaziz CHEKIRI est un des enfants de la ville de Guemmar, dans la wilaya d'El Oued, qui a rejoint la Révolution dès 1955, au sein de laquelle il s'est occupé de la réception et de la transmission radio.

Il intègre, par la suite, la Radio de l'Algérie combattante en tant que premier rédacteur en chef aux frontières algériennes avec le Maroc.

Son nom est associé à l'équipe qui a assuré l'encadrement de la radio secrète de la Révolution, mais également à ceux qui, au lendemain de l'indépendance, ont hissé le drapeau national sur le toit de la Radio-Télévision Algérienne (RTA), comme symbole du recouvrement de la souveraineté nationale sur cette institution.

Puisse Allah accueillir le défunt moudjahid en Son Vaste Paradis.

«A Allah nous sommes et à Lui nous retournons»