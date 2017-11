Etudiants jordaniens dans les universités algériennes : Le ministre jordanien de l'enseignement supérieur salue leur prise en charge

Le ministre jordanien de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adel Tweisi, a salué hier la coopération du gouvernement algérien en matière d'enseignement supérieur avec la Jordanie et la prise en charge des étudiants jordaniens par les universités algériennes. La Jordanie «aspire à davantage de coopération et de coordination avec l'Algérie en matière d'échange des étudiants», a déclaré le ministre jordanien à la presse, saluant l'assistance accordée par le gouvernement algérien aux étudiants jordaniens et la prise en charge de ces derniers par les différentes universités où ils poursuivent leurs études, souhaitant davantage de coopération et de coordination avec le ministère algérien de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. M. Tweisi s'est félicité également de l'acceptation de 120 étudiants jordaniens ayant postulé pour des études dans les universités algériennes au titre de l'année universitaire 2017-2018. L'Algérie et la Jordanie avaient relancé en 2015 le programme exécutif de coopération entre les ministères des deux pays, à l'arrêt depuis 2009, à travers la redynamisation des clauses de ce programme, outre l'intensification de l'échange de visites entre formateurs dans les établissements de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique dans tous les domaines. L'Algérie accorde, en vertu de ce programme, 120 bourses d'étude aux étudiants jordaniens dans la spécialité des sciences médicales, alors que la majorité des étudiants algériens (au même nombre) poursuivent leurs études en linguistique et langues ( littérature anglaise) ainsi que les mathématiques (Magister et Doctorat). (APS)