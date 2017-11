Principe de l’exception d’inconstitutionnalité : L’article 188 de la Constitution fera l’objet d’un projet de loi

Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Tayeb Louh, a indiqué, samedi à Alger, que le projet de loi sur l’application de l’article 188 de la Constitution amendée, relatif au principe de l’exception d’inconstitutionnalité, sera soumis au Parlement avant mars 2018.

M. Louh a précisé, à l’occasion de la 2e Conférence internationale de juridictions constitutionnelles africaines organisée sous le thème «accès des particuliers à la justice constitutionnelle par l’exception d’inconstitutionnalité», qu’ «une commission a été mise en place au niveau du ministère de la Justice pour élaborer le projet de loi portant application de l’article 188 de la Constitution, relatif au principe de l’exception d’inconstitutionnalité», soulignant à ce propos que «cette commission soumettra le projet de loi au Parlement avant mars 2018».

L’article 188 de la Constitution de 2016 stipule que «le Conseil constitutionnel peut être saisi d’une exception d’inconstitutionnalité sur renvoi de la Cour suprême ou du Conseil d’Etat, lorsque l’une des parties au procès soutient devant une juridiction que la disposition législative dont dépend l’issue du litige porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution».

«L’élaboration de ce projet est à un stade avancé», a déclaré le ministre, ajoutant que la 2e conférence internationale de juridictions constitutionnelles africaines permettra aux membres de ladite commission de tirer profit des expériences des autres pays et des visites menées à certains pays pionniers en la matière. Après avoir mis en avant l’importance de ce projet, M. Louh a révélé que la commission œuvre à fixer les modalités et les procédures relatives à l’application de l’article 188 ainsi qu’au volet relatif à la Cour suprême et au Conseil d’Etat, étant deux instances compétentes en vertu de la Constitution pour afférer la demande d’exception émanant du justiciable au Conseil constitutionnel afin de statuer sur l’exception de constitutionnalité ou d’inconstitutionnalité du verdict prononcé dans l’affaire engagée par le justiciable.



Le président de la Cour constitutionnelle turque salue les relations avec l'Algérie



Le président de la Cour constitutionnelle turque, Zühtü Arslan, a salué hier à Alger les relations bilatérales entre l'Algérie et la Turquie, appelant à leur renforcement, notamment entre les institutions constitutionnelles et judiciaires. «L'Algérie et la Turquie entretiennent des relations privilégiées qu'il faut renforcer entre les institutions constitutionnelles et judiciaires», a déclaré M. Zühtü, à l'issue d'un entretien avec le président du Conseil constitutionnel, Mourad Medelci.

Pour sa part, M. Medelci a déclaré que l'expérience de la Turquie en matière de contrôle constitutionnel par les citoyens était «très ancienne», faisant état du souhait de l'Algérie d'en tirer profit, en prévision de l'entrée en vigueur du mécanisme permettant aux citoyens de recourir à la justice constitutionnelle.



Consécration de l’Etat de droit



Le président du Comité des droits politiques et civiques au Conseil des droits de l’Homme, Bouzid Lazhari, a affirmé dimanche à Alger que l’octroi aux citoyens du droit de recours contre les lois devant le Conseil constitutionnel s’inscrivait dans le cadre des démarches de l’Etat pour la consécration de l’Etat de droit et du respect des droits de l’Homme.

Dans une déclaration à la presse, M. Lazhari a précisé que l’introduction du principe d’exercice par les citoyens du contrôle constitutionnel par l’exception d’inconstitutionnalité dans l’amendement constitutionnel de 2016 s’inscrivait dans le cadre de «l’édification de l’Etat de droit et du respect des droits de l’Homme».

Il est du droit du citoyen, conformément à l’article 188 de «saisir le Conseil constitutionnel d’une exception d’inconstitutionnalité sur renvoi de la Cour suprême ou du Conseil d’Etat, lorsque l’une des parties au procès soutient devant une juridiction que la disposition législative dont dépend l’issue du litige porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution», a rappelé M. Lazhari, qui a ajouté que ce principe contribuera à «l’approfondissement du contrôle constitutionnel». Les interventions des participants au cours de la deuxième journée de cette conférence, à laquelle ont pris part les présidents d’institutions et juridictions africaines, se sont articulées autour des procédures en cas de recours devant les juridictions constitutionnelles en fonction de la législation de chaque pays. Les intervenants ont proposé la mise en place de mécanismes pour alléger la pression sur ces institutions à l’instar du «tri des recours au niveau des tribunaux avant leur renvoi devant ladite institution». (APS)