La caravane de l’entrepreneuriat arrive à Illizi : Vif intérêt des jeunes porteurs de projets

La caravane de l’entrepreneuriat de jeunes, arrivée hier à Illizi, a suscité un vif intérêt chez les jeunes porteurs de projets désireux de créer leurs propres micro-entreprises, a-t-on constaté.

Placée sous le signe «Défis», cette manifestation d’information, qu’abrite la maison de la culture Othmane-Bali durant deux jours, est une opportunité pour ces jeunes de découvrir les avantages offerts par les différents dispositifs de soutien à l’emploi assurés par l’Etat pour créer des projets, sachant que le BTP et le tourisme se taillent la part du lion des secteurs ciblés quant aux spécificités de cette wilaya de l’extrême Sud-Est du pays, selon les organisateurs.

Interrogé par l’APS, le jeune Maatallah Fayçal, promoteur d’une micro-entreprise spécialisée dans le domaine de la charpente métallique, a fait savoir qu’il avait lancé son activité avec ses propres moyens, avant de bénéficier d’un crédit auprès de l’Agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes (Ansej), ajoutant que ce crédit a ouvert de larges perspectives pour promouvoir son activité et réaliser plusieurs projets dans la wilaya.

Ce dispositif constitue une «véritable occasion» pour les jeunes de créer leurs propres micro-entreprises susceptibles de contribuer au développement économique, en créant de la richesse et des emplois, notamment au profit de la main-d’œuvre locale, a-t-il ajouté.

Le wali d’Illizi, Aissa Boulahia, a salué cette initiative visant à donner une occasion aux jeunes porteurs de projets pour intégrer le monde de l’entrepreneuriat, tout en insistant sur un meilleur accompagnement dans les différentes étapes liées à la création de leurs micro-entreprises susceptibles de donner un nouvel essor au développement local.

De nombreux modèles réussi de micro-entreprises créées par des apprentis issus d’établissements de formation professionnelle dans le cadre de différents dispositifs d’aide à l’emploi sont exposés lors de cette manifestation, au titre d’une approche entre ces établissements et les besoins du marché du travail local, a précisé le directeur du secteur de la formation et de l’enseignement professionnels, Youcef Hamdani.

Initiée par le ministère de la Jeunesse et des Sports, cette manifestation d’information, à laquelle prennent part plusieurs organismes, dont l’Ansej, la Caisse nationale d’assurance chômage (Cnac), l’Agence nationale de gestion du microcrédit (Angem) et des banques, a pour objectif d’ancrer et d’encourager l’esprit d’entreprise chez les jeunes, a soutenu le directeur du secteur de l’emploi, Ahmed Omrani.

La caravane devra par la suite faire escale dans la wilaya déléguée de Djanet pour donner l’occasion aux jeunes de cette collectivité de bénéficier de ces activités d’information, signale-t-on.

