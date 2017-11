Energies renouvelables : L’alternative

Le directeur général du Centre national des énergies renouvelables (CDER), Noureddine Yassaa, a relevé hier à Alger, l'importance de l'hydrogène comme une alternative aux énergies fossiles, car, dira-t-il, il s'agit d'une énergie durable permettant la transition énergique en Algérie. «L'hydrogène est un atout pour Algérie, vu son potentiel et les infrastructures dont elle dispose. Il est temps pour s'engager dans le développement de l'hydrogène et devenir leader dans ce domaine», a estimé M. Yassaa, en marge du deuxième symposium international sur l'hydrogène durable, tenu hier à l’hôtel Mercure à Alger. Il explique à ce titre que l'hydrogène est un gaz qui est généralement combiné avec d'autres atomes, puisqu’on le retrouve dans l'eau, le pétrole et le gaz naturel.

«Dans l'industrie, l'hydrogène est utilisé dans le raffinage du pétrole, et la fabrication de plusieurs produits chimiques comme le méthanol», a-t-il fait savoir. Il dira également que «l'hydrogène est un allié aux énergies renouvelables sa valeur économique est inestimable étant un alternatif aux hydrocarbures fossiles», tout en notant que ce gaz, transformé en utilisant l'eau et l'énergie solaire, a plusieurs utilisations comme dans le chauffage et le transport (véhicules à hydrogène).

«De plus, l'hydrogène est considéré comme une nouvelle solution de stockage de l'électricité qui s'avère très intéressante sur le point de vue économique, permettant de stocker l'excédent de l'électricité pour des usages divers», a ajouté M. Yassaa. S'agissant de la recherche sur ce volet au niveau du CDER, l'interlocuteur a fait savoir que des travaux de recherche dans la production et l'exploitation de l'hydrogène étaient en cours. Il s'agit de la transformation de l'eau de mer en hydrogène avec l'usage de l'énergie solaire. «On est actuellement en train de développer l'hybride (fusion entre différentes énergies) en employant le gaz naturel et l'hydrogène pour de multiples usages. Ce n'est plus une utopie. C'est devenu une réalité aujourd'hui. Les recherches avancent dans ce domaine», a-t-il soutenu. Il a réaffirmé, à ce titre, que les énergies renouvelables ont été hissées par l'Etat au rang de priorité stratégique afin d'assurer la sécurité énergique du pays dans le contexte des défis de la transition énergétique. Il convient de rappeler que l’édition de 2017 du symposium coïncide avec la tenue il y près d’une semaine de la Cop23, sur les changements climatiques ou un appel pressant à l’ensemble de la communauté internationale afin d’opérer une transition de leurs modèles économiques. La communauté scientifique est également interpellée pour trouver des solutions technologiques et alternatives à la fois sûres fiables et performantes et accélérer le déploiement et la diffusion à large échelle des recherches et développements technologiques et innovant.

Avec l’avènement des piles à combustibles et les exigences d’une énergie propre et durable, l’intérêt pour l’hydrogène en tant que vecteur énergétique est devenu une réalité. Cet intérêt s’est réaffirmé avec la transition énergétique et l’Accord de Paris sur les Changements Climatiques qui a donné une impulsion à la notion de neutralité carbone. Par ailleurs, le recours massif aux énergies renouvelables engendre des problèmes de gestion résultant de leur caractère intermittent. Ceci provoque une grande fluctuation de la production énergétique et un déséquilibre entre l’offre et la demande. Afin de résoudre ce problème d’intermittence le recours à l’hydrogène comme moyen de stockage et comme produit intermédiaire s’est imposé.

Ce symposium qui a réuni les principaux acteurs activant dans le domaine est une occasion idoine afin de débattre des technologies de production, de stockage et d’utilisation de l’hydrogène et des carburants alternatifs dans un contexte de développement durable et de transition énergétique. Cette rencontre constitue aussi l’occasion de s’enquérir des dernières avancées dans le domaine.

Ce deuxième symposium sur l’hydrogène durable, compte sur l’expérience et l’expertise d’éminents experts nationaux et internationaux afin de sortir à la fin de ce symposium de deux jours, avec des solutions, des recommandations et des actions à entreprendre pour renforcer le développement de l’hydrogène comme vecteur énergétique renouvelable.

Salima Ettouahria