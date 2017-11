Oran : Certains résultats révisés

Les résultats validés par la commission électorale de wilaya font état de quelques changements concernant la répartition des sièges au niveau de l’APW et de certaines communes. Ainsi, on saura, d’une source officielle, que le nombre des sièges revenant au RND est passé de 7 à 10, et au FLN à 45 au lieu de 46. À l’Assemblée communale du chef-lieu de a wilaya , le FLN a vu le nombre de ses sièges passer à 39, soit 3 sièges de plus. Ainsi, le RND n’a obtenu que 4 sièges au lieu de 7. L’autre commune qui a vu un changement dans la configuration de sa future représentation élective est Hassi Bounif, où le FLN siègera désormais avec 11 élus, au lieu de 10. Le FNL a pour sa part vu le nombre des sièges qu’il a obtenus passer à 7 au lieu de 5, et le RND à 5 au lieu de 4.

Dans la commune d’Es Sénia, le MPA reste en tête du classement, mais avec 13 sièges au lieu de 11, suivi du FLN et du RND, qui ont obtenu successivement 6 et 4 sièges. La commune d’Arzew est aussi concernée par le changement des résultats validés officiellement par la commission électorale de wilaya, en attendant que le tribunal administratif tranche les recours. Ainsi, le FLN perd un siège, mais reste en tête avec 8 sièges, le RND 4 sièges, le PT 3 sièges et enfin le PRA, le MJD et le MSP qui ont obtenu chacun 2 sièges. Le taux de participation enregistré est de 55,49 %, pour l’élection des membres de l’APW, et 58, 56%, pour les Assemblées communales. Certaines formations politiques contestent les résultats validés par la commission électorale, et affirment avoir introduit des recours.

Amel Saher