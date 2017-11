Aïn Témouchent : Marche de six formations politiques

Six formations politiques participant aux élections locales dans la wilaya d'Aïn Témouchent ont organisé hier une marche pacifique, pour protester contre les résultats de ces échéances, a-t-on constaté.

Les protestataires, près de 140 personnes, dont des candidats, des représentants des partis et des citoyens, ont pris le départ à partir du siège du bureau de wilaya du Rassemblement national démocratique (RND), passant par la place de la Cour d'Aïn Témouchent, pour aboutir devant l’entrée principale du siège de la wilaya. Des députés de la wilaya à l’Assemblée populaire nationale (APN) représentant le RND, Tajamou’e Amal El-Jazaïr (TAJ) et d’autres partis, dont le Front national algérien (FNA), ont pris la parole, pour dénoncer «des dépassements» enregistrés, lors du scrutin et «un bourrage» au profit du Front de libération nationale (FLN), comme l'a souligné le député du RND, Ali Hasker. Aucun incident n’a été relevé, lors de cette marche, et un communiqué a été remis dénonçant les résultats de ces élections et des violations dans la wilaya, signé par les partis participant à la marche. Il s’agit du Mouvement de la société pour la paix (MSP), du RND, du Front de la bonne gouvernance (FBG), du Parti des travailleurs (PT), de l’alliance TAJ et du FNA. (APS)