Illizi : protestation pacifique contre les résultats

Des actions de protestation pacifiques ont été enregistrées dans la wilaya d’Illizi, pour réclamer la révision des résultats des élections locales, a-t-on constaté.

Des militants de formations politiques ont accroché des banderoles devant le siège de la wilaya d’Illizi, pour fustiger ce qu'ils ont qualifié de fraude et de «détournement des voix des électeurs au profit d’autres parties». Aucun débordement attentant à l’ordre public n’a été enregistré jusque-là, a-t-on également constaté. La commune d’In-Amenas (240 km d’Illizi) a connu des rassemblements similaires devant les sièges de la daïra et de la commune, et dans les principales artères de la ville, de protestataires scandant leur rejet des «résultats des locales», hissant des banderoles réclamant des instances de tutelle de «restituer les voix aux personnes choisies et d’ouvrir une enquête approfondie sur la question», ont indiqué des témoins oculaires à l'APS.

Des recours ont été transmis aux instances compétentes par des formations politiques s’estimant «lésées», et ce pour une «révision des résultats» qu’elles prétendent être «non conformes» aux procès verbaux d’élections obtenus. Selon les résultats provisoires des élections locales dans la wilaya d’Illizi, le Front de libération nationale (FLN) a obtenu 3 des 6 communes de la wilaya, suivi du Rassemblement national démocratique (RND), du Front El-Moustakbal et du Mouvement de la société pour la paix (MSP), avec une commune chacun.

Les 35 sièges de l’Assemblée populaire de wilaya (APW) sont revenus aux FLN et au RND (9 sièges chacun), le parti Ahd-54 (8), le Parti national pour la solidarité et le développement -PNSD- (5) et le Front El-Moustakbal (4). (APS)