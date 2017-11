Tizi Ouzou, RND : 111 sièges aux APC

Le bureau de wilaya du Rassemblement national démocratique (RND) a rendu publics, hier, les résultats obtenu aux élections locales dans la wilaya de Tizi Ouzou, où le parti a participé avec 57 listes APC et une APW. Le bureau de wilaya a fait savoir que le RND a obtenu 118 sièges, dont 7 à l'APW et 111 autres pour les APC. Concernant ces Assemblées locales, le RND est sorti majoritaire dans les communes de Fréha, Aït-Khelili, Iboudrarène, Aït-Yahia Moussa, Akerou et Yatafène. En sus de ces dernières communes, qui seront désormais gérées par le RND, les résultats de ce scrutin ont aussi permis au parti d'Ahmed Ouyahia de se classer 2e dans 7 communes, 3e dans 14 communes, 4e dans 4 communes et 5e et sixième positions dans deux autres communes, ce qui permettra au parti de siéger dans 37 Assemblées locales, en plus de l'APW. Le même document du RND a également fait état aussi de la répartition des sièges par listes ayant participé à ces élections. Ainsi, selon ce document, le FFS a remporté 329 sièges (310 APC+19 APW), le RCD 260 sièges (246 APC+14 APW), le FLN 182 sièges (177 APC+ 7 APW), le MPA 26 sièges tous APC, PT 6 sièges tous APC, alors que les indépendants toutes listes confondues ont réussi à décrocher 132 sièges au niveau des APC. Enfin, le bureau de wilaya du RND a félicité vivement tous les électeurs et électrices ayant choisi les candidats du parti dans les 57 communes où elles étaient présentes. Il a aussi mis en exergue le climat de sérénité qui a prévalu durant cette opération électorale. Bel. Adrar