MPA : Satisfaction des résultats obtenus

Les réactions des partis politiques aux résultats des élections locales du 23 novembre continuent de faire les gros titres de la presse nationale. Cette fois, c’est le MPA qui revient sur ce scrutin, non sans afficher, par la voix de son président, sa satisfaction quant au verdict des urnes.

«Nous sommes tranquilles. Les scores que nous avons réalisés nous satisfont grandement, même si notre objectif était de garder notre rang de 3e force politique acquis lors des locales de 2012», a affirmé Amara Benyounès, qui soutient que sa formation reste toujours, avec plus de 500.000 voix, soit près de 6% des suffrages exprimés, une force politique «importante» dans l’échiquier national. S’exprimant, lors d’une conférence de presse, hier à Alger, le chef du Mouvement populaire algérien assure en effet que son parti a réalisé une belle progression et fait mieux qu’en 2012, avec 12 APC ; aujourd’hui, il en détient 62 (5e place), en sus de 68 sièges pour les APW, soit 3,4% des suffrages exprimés (6e place).

Cependant, ces chiffres peuvent évoluer encore si les recours introduits par le parti aboutiront et seront pris en considération par le Conseil constitutionnel. «Nous en avons déposé beaucoup. Une vingtaine de wilayas sont concernées. Nous sommes à la fois sereins et confiants de voir le nombre de sièges que nous avons récoltés augmenter davantage», a-t-il indiqué, rappelant dans la foulée que le MPA a présenté, à l’occasion des élections du renouvellement des membres des Assemblées populaires communales et des Assemblées populaires de wilaya, plus de 850 listes de candidats, à travers 46 wilayas. «C’est une preuve que notre formation va bien», a-t-il signalé. Quid des alliances avec les autres partis politiques qui se forment souvent, à l’issue des élections des APC et des APW ? À cette question, Amara Benyounès n'écarte rien, et reconnaît que tout reste possible. «Il se peut que nous contractions des alliances si nous jugeons que ceci est nécessaire et nous permettrait de gérer les mairies comme il se doit, et de pouvoir du coup concrétiser notre programme», a-t-il expliqué.

Interrogé sur les résultats obtenus par d’autres partis, il a évoqué, notamment le recul des islamistes qui n’ont pas remporté dans leur totalité plus de 5% des communes d’Algérie, y compris dans leurs traditionnels fiefs, tels que à Blida. «Nous sommes un jeune parti qui n’a pas plus de 5 ans d’existence, mais ceci ne nous a pas empêchés de faire mieux que le MSP, mais d’autres partis comme le RCD et le PT», s’est félicité le chef du MPA, qui regrette en revanche l’attitude des boycotteurs, plus particulièrement les jeunes. «Le taux d’abstention reste tout de même élevé au niveau des jeunes, je pense que la responsabilité incombe à nous, la classe politique, pour n’avoir pas pu convaincre cette jeunesse à aller aux urnes et à choisir librement leurs représentants», a-t-il estimé, affirmant que la décision de bouder les urnes était une «erreur».

S. A. M.