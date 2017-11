Eclairage : Nouveau départ

La loi de finances 2018, votée hier, à la majorité par l’Assemblée nationale 48 h après la communication des résultats officiels des élections pour les locales, peut être considérée comme un signal clair que les pouvoirs publics entendent imprimer aux collectivités locales : Une donnée pour le prouver. Le budget de développement communal passe de 35 milliards de dinars en 2017, à 100 milliards de dinars en 2018. Une augmentation énorme si on l’analyse à travers le recul de nos recettes en devises qui impacte fortement notre liberté de manœuvre quant à la poursuite, à une large échelle, des projets. Ce projet de loi voté hier avec 36 amendements proposés par la commission des finances de l’APN s’inscrit de plain-pied dans une optique non seulement de résistance à cette crise qui nous frappe depuis 2014, mais surtout d’actions pour renforcer notre potentiel productif là où il est opérationnel, en créer d’autres dans des secteurs à hautes valeur ajoutée, prospecter des segments à l’exportation pour nos produits et surtout ne pas remettre en cause la valeur cardinal de l’Etat social marqué par son engagement permanent envers les couches fragilisées. Les seuls montants affectés aux budgets d’équipement et de fonctionnement le prouvent amplement.

Au niveau des assemblées élues, il s’agira d’opérer une «révolution copernicienne» quant à la façon de travailler. D’abord ces élus devront enlever leurs habits de bureaucrates pour endosser la tenue du manager capable d’imaginer et de se comporter avec l’espace qui lui a confié le peuple comme une entreprise a valoriser pour le bien de tous. On a tous vu que le thème majeur, commun à l’ensemble des candidats toute obédience confondue concernait justement le rôle de l’élu dont les prérogatives doivent être élargies pour plus d’efficacité au moment où la décentralisation est devenue nécessaire. Il faut rappeler, cependant, que l’élu de l’APW doit également assumer sa mission dans l’élaboration, la gestion et le contrôle des deniers publics. La décentralisation ne doit pas être assimilée à ouvrir les vannes sans possibilité de maîtriser les flux. Les projets ficelés au niveau du ministère de l’Intérieur concernant les codes communal et wilayal qui seront fusionnés, la fiscalité locale, la démocratie participative s’insèrent justement dans cette nouvelle mission de la collectivité locale. Le profil des candidats et des partis qui auront, désormais, la lourde responsabilité de gérer les assemblées élues locales porte la marque de l’enseignement général et professionnel. C’est un signal encourageant. Des jeunes instruits, éduqués avec un discours centré sur la crise économique et les moyens de s’en sortir sans pour autant renier ce qui fait toute la force de l’Algérien face à l’adversité.

Mohamed Koursi