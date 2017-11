Forum d’affaires algéro-ivoirien : Adopter une certification africaine

L’Algérie et la Côte d’Ivoire partagent cette volonté de fructifier les efforts, d’aller vers un développement mutuel, et par dessus-tout, parvenir au décollage des échanges commerciaux et économiques jusque-là très modestes. Soit 0,14% du volume global des échanges commerciaux de l’Algérie avec le reste du monde en 2015.

C’est dans ce contexte que s’est tenu, hier à Alger, le Forum d’affaires entre la Chambre de commerce et d’industrie algérienne et le Forum des chefs d’entreprises ivoirien, à l’issue duquel deux Protocoles d’accord ont été signés. Dans son intervention, M. Riad Ammour, premier vice-président de la Caci relève, de prime abord, l’important potentiel dont regorge la Côte-d’Ivoire, et dont nombre de produits, comme la mangue et le café, intéressent fortement l’Algérie. Aux hommes d’affaires, il souligne que c’est à travers leur imagination collective, que les deux pays peuvent songer à des projets innovants. Entre Alger et Abidjan, s’impose, selon lui, une nouvelle vision, celle de travailler avec l’Afrique qu’il qualifie de l’avenir du monde. Les défis sont majeurs, nombreux aussi. Il est entre autres question de la sécurité alimentaire, et la nécessité d’adopter des normes africaines, de la santé, de la formation. De son côté, M. Jean-Marie Kone, président du FCE ivoirien, met en avant la volonté de son pays à partager l’expérience algérienne, s’inspirer du modèle du patronat algérien, relevant la nécessité de multiplier les initiatives. De son côté, M. Yacine Keroui, responsable d’une entité commerciale algéro-ivoirienne, créée en 2015, et à laquelle ont adhéré 66 entreprises, met en relief les difficultés liées aux tarifs de fret, que les deux parties doivent œuvrer à leur réduction. Dans le cas contraire, ajoute-t-il, «ce sera un frein pour les échanges commerciaux». Pour les perspectives, il annonce la création, la première en genre, de micro-finance algérienne qui sera implantée dans deux villes ivoiriennes, ainsi que le lancement d’une coopération dans la logistique avec comme objectif atteindre 300 conteneurs toutes les deux semaines. L’orateur rappelle la signature de réalisation, par l’Algérie, de 110 logements en terre ivoirienne, et son corollaire possibilité d’exportation des matériaux de construction. Lors des débats a été relevée l’absence des accords bilatéraux. Les différents intervenants ont proposé, unanimes, d’aller vers une certification africaine. Répondant aux questions, M. Ammour dira que les deux pays doivent s’adapter à la demande et aux habitudes de consommation. Et d’ajouter : «ce qui manque actuellement, ce sont des gens qui entreprennent, créatifs et qui prennent des risques». Quant à M. Kone, il rebondit sur la volonté réelle et les efforts déployés par son pays en matière de développement des énergies, le renouvelable en particulier, pour pouvoir réussir son efficacité énergétique.

Fouad Irnatene