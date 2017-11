M. Ouyahia reçoit le ministre polonais des AE : Impulser les relations bilatérales

Mise en place d’une commission mixte de coopération économique, commerciale, scientifique et technique.

Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia a reçu hier à Alger, le ministre polonais des Affaires étrangères, Witold Waszczykowski, qui effectue une visite de deux jours en Algérie, a indiqué un communiqué des services du Premier ministre. L’audience s’est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, a précisé la même source. M. Waszczykowski a entamé samedi dernier, sa visite en Algérie, à l’invitation de son homologue algérien, M. Messahel. Cette visite du chef de la diplomatie polonaise en Algérie «constitue une étape importante dans le processus de relance des relations bilatérales entre les deux pays et donnera lieu à la mise en place d’une commission mixte de coopération économique, commerciale, scientifique et technique», avait indiqué le ministère Affaires étrangères dans un communiqué.



Accord portant établissement de la commission de coopération



L’Algérie et la Pologne ont signé, samedi dernier à Alger, un accord portant établissement de la commission mixte de coopération entre les deux pays, dont la première réunion aura lieu, le premier trimestre 2018, à Varsovie. Le document signé par le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel et son homologue polonais, Witold Waszczykowski, a pour objectif de renforcer la coopération bilatérale et d’étudier les différents domaines traités lors d’un entretien qui a réuni les deux chefs des diplomaties peu avant. «Cette rencontre vise le renforcement des relations bilatérales entre l’Algérie et la Pologne. D’ailleurs, nous avons signé un accord portant établissement de la commission mixte de coopération entre les deux pays», a déclaré M. Messahel à l’issue de la cérémonie de signature du document, qualifiant cet étape d’«assez importante». Le ministre a précisé que les entretiens ont également permis aux deux parties d’évoquer plusieurs secteurs, objets d’intérêts communs et les perspectives de leurs développements. Il s’agit, entre autres, a-t-il dit, des domaines de l’industrie, de l’agriculture, de l’énergie, de la formation, de la production pharmaceutique et de la production navale. Tout en estimant, à ce propos, que l’Algérie et la Pologne sont parfois «complémentaires» et parfois «similaires», M. Messahel a précisé que la visite de son homologue polonais en Algérie coïncide avec «la 55e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays»..

Par ailleurs, il a fait savoir que les entretiens avec M. Waszczykowski se poursuivront, en début de soirée, et concerneront, les questions régionales, internationales et aussi le volet sécuritaire et la paix en Afrique et dans le monde. Pour sa part, le responsable polonais a souligné que l’Algérie est un «partenaire stratégique» pour son pays en Afrique. «Il y a beaucoup de secteurs économiques industriels que nous pouvons développer ensemble. J’ai présenté au ministre plusieurs dossiers qui pourront faire objet de coopération notamment dans le secteur économique», a-t-il déclaré. «Je suis très heureux d’avoir pu signer l’accord de coopération mixte entre la Pologne et l’Algérie. C’est un cadre qui nous permettra de développer différents axes discutés lors de l’entretien», a ajouté M. Waszczykowski, rappelant que son pays deviendra, à partir de janvier 2018 un membre non permanent au Conseil de sécurité des Nations unies. «Je suis également en Algérie pour avoir l’avis de mon homologue, notamment sur les questions régionale et continentale, puisque le Conseil va aborder beaucoup de problèmes liés à cet zone géographique», a-t-il conclu. (APS)