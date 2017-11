Les résidents poursuivent leur grève cyclique : Le ministère de la santé appelle au dialogue

Le Collectif autonome des médecins résidents algériens (CAMRA) compte observer un mouvement de protestation revendiquant plusieurs points inhérents à l’exercice de leur profession, tels que la suppression du service civil imposé comme condition pour pouvoir travailler à leur propre compte. Prévu aujourd’hui et demain, ce débrayage sera ponctué par un sit-in, que devraient observer les médecins résidents aujourd’hui, au centre hospitalier universitaire Mustapha Pacha. Cette décision intervient après la tenue d’une réunion des représentants de la région Centre des trois facultés de médecine, Alger, Blida et Tizi Ouzou, et qui ont fait savoir, par un communiqué que «suite à la réunion nationale du CAMRA, les 2 jours de grève cyclique de la semaine prochaine seront observés le lundi au CHU Mustapha et mardi chacun dans son hôpital», peut-on lire dans le document. Sont concernés par ce sit-in plus de 8.000 médecins résidents à travers le territoire national en médecine, médecine dentaire et pharmacie. Il convient de rappeler que les résidents veulent, par ce mouvement de protestation, attirer l’attention des pouvoirs publics sur leur situation socio-professionnelle, revendiquant principalement la révision du statut général du résident et l’amélioration des conditions de travail. Selon le Dr Mohamed Taïleb, membre du collectif autonome des médecins résidents algériens 2017, parmi les revendications posées, figure la révision du système du service civil de sa forme actuelle, qui oblige un médecin à travailler entre un an et quatre ans dans des zones éloignées, sans qu’on lui assure un minimum de conditions matérielles pour son installation sur place. A cet effet, le Dr Taïleb estime qu’il est nécessaire d’encourager davantage le service civil à travers la mise en place de mesures incitatives, telles que «le logement, les primes ».

Le collectif de médecins résidents revendique, également, le droit d’être dispensé du service national au même titre que les autres Algériens concernés par la mesure. Selon le Camra, les résidents ne bénéficient pas de la dispense accordée aux Algériens nés entre 1985 et 1987, ni de dispense pour cause médicale ou pour situation de soutien de famille. De son côté le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, a réitéré samedi, en marge du 24e séminaire national sur l'insuffisance rénale et la greffe rénale, son appel au dialogue, soulignant que les portes du ministère restent ouvertes pour trouver des solutions qui ne lèsent aucune partie. M. Mokhtar Hasballoui a affirmé connaître personnellement nombre des médecins ayant observé ce mouvement de débrayage. «La plupart étaient mes étudiants, je n’ai aucun doute sur le fait qu’on va trouver un terrain d’entente», a-t-il indiqué.

Sarah A.B.C