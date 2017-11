Insuffisance rénale : Lancement d'un fichier national

Le nombre de patients atteints d'insuffisance rénale chronique continue d'augmenter en Algérie. 1.000 nouveaux cas sont enregistrés chaque année. C’est dans cette optique que les spécialistes ont tiré la sonnette d’alarme sur l’ampleur que prend cette pathologie dans notre pays.

Lors de la tenue du 24e congrès nationale de la néphrologie, le président de l'Association algérienne de l'insuffisance rénale, Pr Mustapha Hammouche, a annoncé le lancement d'un fichier national pour la prise en charge de cette pathologie à l'échelle nationale et la poursuite de la greffe rénale, notamment les reins prélevés à partir des personnes décédées.

«La néphrologie algérienne a franchi une génération d’existence, les pionniers ont mis fin à l’exil thérapeutique de nos patients dialysés. Aujourd’hui, la prise en charge de tous les insuffisants rénaux chroniques et assurée sur tout le territoire national. Le registre nationale des dialysés finalisé depuis peu les répertorie et suivra la qualité des soins», a souligné le professeur Hammouche

Dans ce contexte, il a indiqué que la situation de cette pathologie en Algérie «n'est plus fatale», d'autant que les malades sont pris en charge au niveau du territoire national «aussi bien sur le plan quantitatif que qualitatif dans tous les établissements publiques et privés».

A cet effet, «le lancement de ce fichier à partir d'aujourd'hui permettra d'ouvrir de nouvelles perspectives vers une bonne prise en charge de cette maladie», a-t-il assuré.

A travers ce fichier, le ministère de la Santé vise à recenser le nombre d'insuffisants rénaux, définir les tranches d'âge des personnes qui subissent une hémodialyse au niveau de toutes les régions du pays et déterminer les coûts induits par la prise en charge de cette maladie, ce qui aidera les décideurs à améliorer le traitement et à faciliter la greffe.



Les établissements publics assurent près de 300 greffes rénales chaque année



Ce fichier permettra, donc, de recenser le nombre exact des malades en Algérie. L'hypertension rénale et le diabète sont les principaux facteurs d'atteinte d'insuffisance rénale chez les adultes, tandis que chez l'enfant la pathologie résulte d'infections qui peuvent être évitées grâce à la prévention, a-t-il avancé sans donner de statistiques concernant cette catégorie de malades.

S’agissant de la greffe rénale, le président de la SANDT a indiqué que les établissements publics assurent près de 300 interventions chaque année, un nombre «très insuffisant» par rapport à a population. «Ce chiffre est revu à la hausse avec le don d'organes et le prélèvement d'organes à partir des personnes décédées», a-t-il affirmé.

En réponse à une question concernant le prélèvement d'organes de personnes décédées, l’intervenant a précisé que les spécialistes poursuivaient leur action en vue de changer les mentalités de la société vis-à-vis de ce sujet d'autant plus que l'opération se fait immédiatement après le décès où les familles passent par des moments difficiles, ce qui complique l'obtention de leur consentement.

Aussi, lors de cette rencontre scientifique les praticiens étaient unanimes quant aux nouveaux challenges auxquels fait face la néphrologie tout en mettant l’accent sur la néphrologie pédiatrique qui a décroché la part du lion des travaux de ce 24e congrès.

«Le traitement de choix est la transplantation rénale pour les patients. Et pour les finances du pays, les enfants sont prioritaires comme dans toutes les grandes nations», a ajouté Pr Hammouche.

D’éminents conférenciers venus de France et d’Allemagne ont rehaussé cet événement par la qualité de leurs interventions.

Sarah A. Benali Cherif