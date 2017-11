43e anniversaire de la création de l’Union Nationale des Paysans Algériens : la stratégie du Président Bouteflika a concrétisé tous les objectifs du secteur agricole

Le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdelkader Bouazghi, a affirmé, hier à Mascara, que la stratégie prônée en l'an 2000 par le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, a concrétisé tous les objectifs du secteur de l'agriculture.

La stratégie, annoncée par le Président Abdelaziz Bouteflika en 2000 lors de sa rencontre avec les agriculteurs dans la wilaya de Biskra, «a atteint ses objectifs et a permis de réaliser un bond dans la production agricole en termes de qualité et de quantité et d'améliorer les conditions de vie des populations rurales», a souligné le ministre lors d’une cérémonie organisée hier au complexe sportif Djebbar-Mohamed de Mascara à l’occasion du 43e anniversaire de la création de l'Union nationale des paysans algériens (UNPA). Abdelkader Bouazghi a rappelé, devant des agriculteurs venus de toutes les wilayas du pays, que l'Etat a débloqué entre 2000 et 2016, un montant de 2.000 milliards DA pour la concrétisation de 12.000 programmes de développement du secteur agricole ayant réalisé un taux de croissance de 8% par an et augmenté la valeur de la production agricole de 500 milliards DA en 2000 à 3.000 milliards DA en 2016, contribuant également à l'augmentation du PIB à 12%. Le ministre a ajouté que le secteur agricole a vu l’augmentation de la production dans différentes filières dont la céréaliculture qui est passée de 10 millions de quintaux, en 2000, à 35 millions de quintaux lors de la campagne moissons-battages de la saison écoulée et la pomme de terre qui est passée de 12 millions à 47 millions de quintaux au cours de la même période, soit un taux de couverture de 70% des besoins nationaux en divers produits agricoles. Abdelkader Bouazghi a, en outre, affirmé que le gouvernement et le Premier ministre veillent à la poursuite du développement et à la modernisation du secteur agricole en Algérie pour atteindre l'autosuffisance, prévoir l'exportation, en se concentrant sur les axes principaux que sont l’extension des terres agricoles irriguées à 2 millions d'hectares, l'exploitation des terres en jachère, le renforcement de la protection végétale et animale, la réduction de l'importation des semences et le développement de la filière lait. Pour sa part, le secrétaire général de l'Union nationale des paysans algériens (UNPA), Mohamed Alioui, a insisté sur l'implication des agriculteurs algériens dans la stratégie du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, pour assurer la sécurité alimentaire, renforcer l'indépendance nationale en la matière, ainsi que sur la mobilisation pour la réussite du plan national de développement agricole (PNDA).

Il a ajouté que l'UNPA salue l’amendement de la Constitution de 2016 dans le domaine de la protection du foncier agricole, qui stipule que les terres agricoles sont une ligne rouge à ne pas franchir quelles que soient les justifications. M. Alioui a annoncé la tenue d’une conférence nationale, en mars prochain, sur le thème des coopératives agricoles, tout en mettant l’accent sur la nécessité de protéger les petits agriculteurs, de moderniser leurs exploitations, d'accroître leurs productions et d'exploiter ce qui est abandonné au service de la stratégie générale de l'Etat dans ce domaine. Des centaines de fellahs de différentes wilayas du pays ont participé à la célébration du 43e anniversaire de la création de l'UNPA, organisée cette année à Mascara en tant que wilaya pilote dans le domaine agricole, a indiqué M. Alioui. (APS)