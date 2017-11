Banque centrale chinoise : Injection des liquidités sur le marché local

La banque centrale chinoise a injecté vendredi 20 milliards de yuans (3,03 milliards de dollars) nets sur son marché local via des opérations d'open market afin d'alléger la tension liée aux liquidités. La Banque populaire de Chine a effectué des prises en pension de 50 milliards de yuans vendredi, injectant 20 milliards de yuans nets sur le marché, alors que des prises en pension de 30 milliards de yuans arrivent à maturité. Les prises en pension sont un processus par lequel la banque centrale achète des titres aux banques commerciales en s'engageant à les leur revendre ultérieurement. Vendredi, la banque centrale a effectué des prises en pension à sept jours d'une valeur de 30 milliards de yuans avec un rendement de 2,45%, des opérations à 14 jours d'un montant de 10 milliards de yuans avec un rendement de 2,6%, et des opérations à 63 jours d'un montant de 10 milliards de yuans avec un rendement de 2,9%. La banque centrale chinoise compte de plus en plus sur les opérations d'open market en matière de gestion des liquidités, plutôt que sur la réduction des taux d'intérêt et des taux des réserves obligatoires.