Fonds de soutien à l’investissement pour l’emploi : Près de 5.000 contribuables

Quelque 5.000 inscrits contribuent au fonds de soutien à l’investissement pour l’emploi au niveau national depuis 2008, a-t-on appris samedi à Oran du directeur général de ce fonds. En marge d’une journée régionale de formation en faveur des représentants de ce fonds, organisée à la maison de jeunes «Souidi Ahmed», Mohamed Sahnoun a souligné que près de 5.000 inscrits ont été recensés depuis la création de ce fonds en 2008, au niveau national dont ceux qui versent régulièrement leurs contributions et ceux qui s'en acquittent par échéance. Le fonds aspire à atteindre entre 20.000 et 30.000 inscrits au niveau national dans les prochaines années pour la promotion et la protection de l’emploi, a-t-il ajouté. Le fonds utilise au maximum 50 % de ses ressources comme investissement en PME au statut de société par actions (SARL) de 3 ans au moins. ces investissements prennent la forme d’actions ou de titres de contribution, a-t-il fait savoir, ajoutant que les investissements de ce fonds pour les PME ne dépasse pas 15 % du capital de l’entreprise. Chaque citoyen peut acquérir des actions de ce fonds à travers les 51 antennes relevant de la Banque nationale d’Algérie (BNA) au niveau national pour épargner pour la retraite. La valeur de l'action est de 180 DA, a indiqué M. Sahnoun. Le directeur du fonds de soutien à l’investissement pour l’emploi a appelé, pour sa part, les représentants de ce fonds de se rapprocher des citoyens pour les sensibiliser quant aux avantages octroyés par le fonds qui auront un intérêt à moyen et long termes. Le fonds dispensera des sessions de formation similaires au profit de ses représentants de différentes wilayas du pays.