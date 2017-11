Tassili Airlines : Suspension de la grève

Une grève déclenchée en début de matinée d’hier par le personnel navigant de la compagnie Tassili Airlines a été suspendue avec la reprise des vols prévus, a indiqué à l'APS le responsable de la communication de cette compagnie aérienne, Karim Bahard.

Cette grève sans préavis a été suspendue après une rencontre tenue entre le Pdg de Tassili Airlines, Belkacem Harchaoui, et les représentants du personnel en grève pour étudier leurs revendications socio-professionnelles, précise la même source.

Au total, neuf vols dont un à l'international (France) programmés pour la matinée ont été retardés par ce mouvement de grève de quelques heures avant une «reprise normale» du trafic aérien de cette compagnie, indique-t-il. Ainsi, le vol Alger-Nantes, programmé pour dimanche à 8h, a finalement décollé à 10h15 après l'interruption de cette grève. Selon M. Bahard, ''le Pdg de Tassili Airlines a toute confiance au sérieux et au professionnalisme du personnel de la compagnie». Pour rappel, la compagnie Tassili Airlines (TAL) a été créée en 1998 dans le cadre d'une joint-venture entre Sonatrach et la compagnie Air Algérie avant de devenir une filiale à 100% de ce groupe pétrolier public depuis 2005.

Possédant actuellement une flotte de 12 aéronefs de divers types (Boeing-Bombardier), TAL avait signé en juillet dernier un protocole d'accord avec le constructeur aéronautique américain Boeing pour l'acquisition de trois appareils de type 737/800. En plus des lignes internes, elle dessert à l'international plusieurs villes françaises, ainsi qu'Istanbul, Rome et Milan.