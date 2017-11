Développement des entreprises : L’identité numérique, élément clé

«L’identité numérique pour la promotion de l’économie numérique», a été hier au centre de débat, à l’occasion de la tenue, à Alger des matinales du cercle d'action et de réflexion autour de l’entreprise, (CARE). Cette importante rencontre, animée par Mme Hind Benmiloud avocate, M. Abderrezak Henni DG de la modernisation de la documentation et des archives au MICLAT, M. Karim Cherfaoui, CEO de DIVONA Algérie et M. Jamel Zerouk, directeur division chef opération et certification officer HB technologies a constitué une opportunité idoine pour soulever plusieurs questions liées domaine des TIC. En effet, dans le contexte actuel, l’explosion de l’utilisation des médias sociaux et d’une manière plus générale de l’Internet, a favorisé d’une manière drastique l’accumulation des données, où l’information personnelles ainsi que leur circulation sur le net. Tout internaute dispose aujourd’hui d’une identité à plusieurs dimensions, d’abord personnelle, et fait tout récent, d’une identité numérique qu’il doit apprendre à gérer, préserver et protéger pour pouvoir maîtriser la collecte et le stockage de ses données personnelles par des tiers à son insu. L’identité numérique peut être définie comme «un lien informatique entre une identité réelle d’une personne et une entité virtuelle c’est-à-dire en quelque sorte sa représentation numérique. Elle se construit grâce à toutes les activités faites sur Internet, notamment l’inscription sur des réseaux sociaux professionnels ou non et des forums. A cette, occasion, le Pr Abderrezak Henni a mis l’accent sur les différents projets qui ont été déjà lancés ou en cours de réalisation, entre autre le passeport et la carte d’identité biométrique, et le numéro d’identification nationale (NIN), etc.

Tout en qualifiant ce dernier d’un «élément structurant national». Ajoutant : «Tous les Algériens qui possèdent la carte d’identité biométriques ont ce numéro». Et de poursuivre «actuellement, nous sommes, en train de déployer plus d’effort pour qu’il soit généralisé au plus tard en 2019 sur tous les citoyens et qui viendra en conséquence se substituer à certains documents administratifs», avant de préciser que «ce numéro est mis en place par un décret». En réponse, à une question à savoir si les données sont réellement sécurisées, il a indiqué en des termes précis : «la vie privée des citoyens constitue l’une de nos préoccupations. Ceci dit, qu’on ne procède jamais à mettre en œuvre un système, sans assurer la sécurisation des données». De son côté, Mme Hind Benmiloud, a insisté, sur la nécessité d’élaborer des textes qui définissent précisément ce qui est interdis et de catégoriser les données par ordre d’importance et de créer une autorité indépendante, relevant de gouvernement pour mission : vérifier et contrôler et instaurer un système déclaratif. Appuyant, ses dires l’avocate a cité à titre d’exemple la carte Chifa, qui conserve selon elle, «des données sensibles», tout en affichant à cet effet son plein mécontentement et ses doutes quant à l’ignorance de celui qui la manipule : «Certainement la biométrique est une bonne chose car elle garantie l’intégrité de la vie privée. Mais il suffit qu’un individu qui travaille dans le secteur peut donner des informations à un employeur» a-t-elle indiqué. Pour sa part, M. Karim Cherfaoui, a indiqué qu’en Algérie, la non identification numérique a constitué un frein réel pour la réalisation de certain projet. Il a cité dans la proposition de réalisation d’un projet dans la télécommunication comme «viber» et l’autorité de régulation à refusé ce projet. Raison : «l’incapacité de l’indentification de l’utilisateur».

M.A.Z