Production oléicole : Hausse de 50 %

Une production d’au moins 2,5 millions de litres d’huile d’olive est attendue à Boumerdès selon des indices de production enregistrés au lancement de la campagne oléicole 2017-2018 dans la wilaya, prévoit-on à la direction des services agricoles (DSA) qui note une hausse de 50 % par rapport à l’année dernière

Ces prévisions en hausse comparativement à la campagne écoulée, dont la production n’a pas dépassé le 1,4 million de litres d’huile, se basent sur un taux d’extraction d’huile estimé entre 17 et 20 litres par quintal d’olives triturées, voire même jusqu’ à 30 litres/q d’olives au niveau de certaines régions de la wilaya, indique à l’APS le chargé du service de la production végétale à la DSA, Messaoudi Rachid, en marge d’une manifestation organisée à l’occasion de la journée mondiale de l’Olivier.

«La production d’huile de cette année va carrément doubler (une hausse de 50 %) comparativement à celle de l’année dernière s’est-il félicité, prévoyant, à ce titre, une collecte de plus de 140.000 q d’olives dans la wilaya, avec une moyenne de rendement entre 20 et 21 q/ha, contre seulement 59.000 q d’olives durant la campagne écoulée. Le recul de la production d’huile d’olives durant ces deux dernières années dans la wilaya a été à l’origine d’une grande spéculation autour de ce produit, dont le litre s’écoule, à ce jour, entre 650 à 750 DA, voire même 800 DA pour la nouvelle récolte, dont de mimines quantités ont déjà été introduites sur le marché, signale-t-on. L’amélioration intervenue dans la production d’olives cette année est essentiellement due à la maîtrise du traitement phytosanitaire adapté contre la mouche «Dacus» (un parasite très nuisible pour l’olive), en plus de facteurs climatiques favorables, estimé M. Messaoudi. La wilaya de Boumerdès dispose d’un verger oléicole d’une superficie de près de 8.200 ha, répartis en grande partie en de parcelles de moins de 100 oliviers concentrées dans les zones montagneuses de la région, à savoir les localités d’Afir, Taourgua, Chaâbat El Ameur, Souk El Had, Beni Amrane et Larbaâtache.

La transformation des olives est assurée par un parc de 39 huileries, dont 15 modernes et 24 traditionnelles.

La manifestation, abritée par le centre de loisirs scientifiques de Boumerdès, a donné lieu à une exposition de différents produits issus de la filière oléicole (olives, huile), parallèlement à l’animation de communications thématiques, et le lancement d’une caravane agricole, devant sillonner les localités de la wilaya afin de sensibiliser sur l’importance de promotion de la filière oléicole, à l’échelle locale. (APS)