Regard : Victimes de leur statut ?

De nos jours, les femmes sont-elles victimes de leur statut, chez-nous, au point de fermer les yeux et les oreilles sur des aberrations inadmissibles, commises contre elles ? Tout laisse à croire que le respect et la considération voués, à celles qui autrefois, étaient vues comme étant le complément de l’homme, pour ne pas dire, membre à part entière de la famille, se perdent doucement mais sûrement dans les méandres de la modernisation de la société aiguisant un individualisme, à outrance ne ratant parfois, aucune occasion, pour humilier, violenter les femmes, au vu et au su, de tout le monde. La «machine» de formatage et de l’oubli qui n’ont pas épargné, malheureusement des choses essentielles et des vertus cardinales pour l’Algérien, défendues, de surcroît, au fil des années, bec et ongles, par le père, le mari, et le benjamin des frères qui se voit déjà, à peine sorti de sa coquille, responsable de sa sœur, ou de sa mère, et prêt à mourir, pour cette bonne cause, est venue, foutre la pagaille, dans tous les foyers, pour faire, parfois de ces «héros» de la famille, de véritables monstres. Ils excellent dans l’art et la manière de maltraiter la femme, transformée en un adversaire ou un ennemi qui mérite d’être corrigé, tabassé avec ou sans raison. La violence, en effet, est, de plus en plus banalisée, dans notre société et l’on voit, tous les jours des femmes battues, dans la rue, sur les lieux de travail ou encore, dans les moyens de transport, sans parler de la violence qu’on essaie, par tous les moyens de faire taire, pour ne pas sortir des quatre murs et du cercle familial. Les statistiques sont là, pour confirmer que ce phénomène ne fait que gagner du terrain même si ce dernier, est dans beaucoup de cas, étouffé, en raison des tabous qui malmènent, à leur tour, la dignité et le droit de la femme, au respect. C’est un fait, aujourd’hui, beaucoup de femmes maltraitées quand elles franchissent le mur de la peur et déposent des plaintes contre leur bourreau, refusent d’aller jusqu’au bout et préfère tout simplement retirer leurs plaintes et faire taire leur souffrance, par peur de représailles. Aujourd’hui, se réconcilier avec nos valeurs ancestrales, est à même de réhabiliter la femme dans ces droits et la protéger.

Samia D.