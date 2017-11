Ain Defla : Les victimes doivent dénoncer

Les participants à une journée de sensibilisation sur les aspects négatifs de la violence contre la femme ont souligné, hier à Khemis Miliana, l’importance pour les victimes de porter plainte et de dénoncer les auteurs de cet acte répréhensible. Les participants à cette journée, organisée par la direction de l’action sociale (DAS) de Aïn Defla dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de lutte contre la violence contre les femmes célébrée le 25 novembre de chaque année, ont également estimé vital que la famille et la société s’acquittent de leur mission consistant à protéger la femme. Dans son intervention, la chef de la deuxième Sûreté urbaine de Aïn Defla, la commissaire Hamdane Siham, a indiqué que près de 80 % des auteurs d’actes se rapportant à la violence contre la femme ont été poursuivis en justice depuis le début de l’année 2017 à Aïn Defla, estimant que «c’est là le seul moyen à même d’atténuer l’ampleur de ce phénomène.» «Il est clair que le caractère tabou de la violence et le fait que la victime ne porte pas plainte, notamment dans les zones rurales, a exacerbé son ampleur», a-t-elle soutenu, assurant que compte tenu du fait qu’ils soient des spectateurs passifs de cet acte, les enfants sont traumatisés et pourraient être eux-mêmes, à l’avenir, des auteurs potentiels d’actes de violence.