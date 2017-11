Sidi Bel-Abbès : 76 cas recensés

Pas moins de 76 cas de violence contre la femme ont été enregistrés durant la période de janvier à septembre 2017 dans la wilaya de Sidi Bel-Abbès, a rapporté la cellule d’information et de communication de la direction de la santé et de la population. «30 cas ont trait à la violence physique dont ont fait l’objet des femmes âgées entre 19 et 65 ans par des personnes déclarées et 39 autres par des personnes inconnues», a indiqué la cellule.

Pour les femmes de plus de 65 ans, 4 cas d’agression physique ont été enregistrés par des personnes déclarées et 3 cas d’agression par des inconnus, a-t-on ajouté. De leur côté, les services de la Sûreté de wilaya de Sidi Bel-Abbès ont traité, au premier semestre de l’année en cours, 86 affaires de violence contre les femmes, principalement liés aux coups et blessures volontaires causés par des conjoints et membres de la famille (pères et fils), a fait savoir le chef de la brigade de protection de l’enfance et de la femme, le lieutenant Moussa Toumi.

Il a souligné que les principales causes de violence exercée sur les femmes sont dues au milieu familial engendrant des préjudices à la femme (manque de confiance en soi, sentiment d’insécurité, incapacité d’assumer son rôle social et baisse de vitalité). Des cas d’incapacité permanente, de haine pour le conjoint, d’échec de la vie conjugale sont autant de conséquences entraînant le divorce et la dislocation familiale dont font les frais les enfants, a-t-on conclu. (APS)