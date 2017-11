­­­­­­­­Violence faite aux femmes : Des avancées et des obstacles

La violence à l’égard des femmes et des filles demeure un fléau qui n’épargne aucune pays de la planète. Elle constitue l’une

des violations des droits de l’homme les plus répandues, les plus persistantes et les plus dévastatrices dans le monde.

Le, 25 novembre, c'est la date choisie par les Nations unies pour célébrer la journée internationale pour l'Elimination de la violence contre les femmes. En Algérie et en dépit des dispositions prises par les autorités, la violence faite aux femmes s’amplifient. Du domicile familial, jusqu’au travail, en passant par la rue, les femmes subissent toujours multiples formes de violence et vivent des situations intenables. Plus de 7.200 plaintes ont été déposées par des femmes pour des actes de violences en 2016, ces chiffres ne reflètent nullement la réalité. Pour l’année 2017, la situation n’a pas connu un changement perceptible, les violences faites aux femmes sont toujours présentes au niveau interne de la famille, sur leurs lieux de travail et aussi dans les espaces publics. Même s’il y a une petite progression dans le cadre juridique, après la promulgation de la loi de 2015, qui a été suivie par une campagne de sensibilisation de la société civile ce qui a fait que beaucoup de femmes aujourd’hui n’hésitent plus à déposer plainte. Toutefois, des obstacles se dressent encore devant ces femmes pour arriver jusqu'à la justice. Car Lorsqu’elles se plaignent les femmes sont confrontées à ce qu’on appelle le mode de la preuve. Ceci représente un vrai problème pour la femme, surtout quand il s’agit d’un harcèlement au sein de la famille. Cette procédure se dresse en obstacle devant les femmes qui veulent ester leurs agresseurs en justice. Du coup, des femmes ne jugent plus utile d’aller en justice dire qu’elles ont été violées, agressées, harcelées, battues et manipulées…Autrement dit, la nouvelle loi de 2015, introduite sur la base des aménagements apportés au code pénal, condamnent toute forme de violence faite aux femmes.



Des peines très lourdes contre les agresseurs



Dans le détail l’article 266 bis, énonce des peines sévères allant d’un an d’emprisonnement à la peine de réclusion à perpétuité pour toute personne accusée de coups et de blessures volontaires à l’encontre d’une femme, ayant provoqué un état d’invalidité d’au moins 15 jours. La peine varie de deux à cinq ans si les coups et les blessures ont occasionné à la victime une invalidité de plus de 15 jours. Le même article préconise des peines de 10 à 20 ans contre toute personne ayant causé l’amputation, la perte d’un membre comme la vue ou de la perte d’un œil ou d’une invalidité permanente. La prison à vie est la sanction de ceux qui causent, par coups et blessures, intentionnellement la mort de la victime. L’auteur de la violence physique ne bénéficie d’aucune circonstance atténuante si la victime était enceinte ou handicapée, ainsi que dans les cas où le crime a été commis en présence des enfants mineurs ou sous la menace d’une arme. La loi prévoit des circonstances atténuantes dans le cas où la victime pardonne à son agresseur et renonce à son droit de poursuite à son encontre. La loi prend en considération les aspects psychologiques des femmes et tout ce qui porte atteinte à la dignité et à l’intégrité physique de celles-ci. En effet, l’article 266 bis 1 punit sévèrement cette forme de violence verbale ou psychologique et la punit d’un an à trois ans, notamment en cas de récidive. Le crime est reconnu même si la relation conjugale est rompue ou si ce dernier habite la demeure conjugale avec la victime ou pas. Aucune circonstance atténuante n’est prise en considération dans le cas ou la victime est handicapée ou si le crime a été commis en présence d’enfants mineurs, sous la menace d’une arme. L’article 330 sanctionne d’une peine d’emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 50.000 DA à 200.000 DA, l’un des parents pour avoir abandonné la demeure familiale pour plus de deux mois et de renoncer à toutes ses obligations morales et familiales. Cette nouvelle législation veut notamment défendre les femmes contre les violences de leur conjoint et préserver leurs ressources financières des convoitises de celui-ci, perçu comme le chef de famille dans les sociétés traditionnelles. Le texte, dispose que quiconque porte volontairement des coups à son conjoint risque, en fonction des blessures, de 1 à 20 ans de prison avec la réclusion à perpétuité en cas de décès. Un autre article prévoit six mois à deux ans de prison pour «quiconque exerce sur son épouse des contraintes afin de disposer de ses biens ou de ses ressources financières». L’Algérie devient le deuxième pays du Maghreb —après la Tunisie– à criminaliser les violences contre les femmes.

Farida Larbi