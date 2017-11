Le Coin du copiste : relance du théâtre

Le café littéraire de la ville d’Oran a été, samedi dernier, l’occasion d’une discussion forte animée engagée avec l’assistance par un dramaturge de talent et une femme de lettres dont l’étroite collaboration a donné lieu cette année à la présentation d’une pièce théâtrale, à Alger, intitulée «Bahidja», adaptée avec style du roman de Leila Aslaoui qui nous a habitués à une série d’ouvrages littéraires dont «Sans voile et sans regrets», inspiré d’une histoire vraie, un drame survenu pendant la décennie noire. La romancière a fait montre de sa satisfaction de voir son livre adapté en œuvre théâtrale par le metteur en scène Ziani Cherif Ayad, une adaptation d’autant plus nécessaire pour l’exploitation artistique de ce témoignage vivant de la tragique période où le terrorisme battait son plein en Algérie, une histoire enfin écrite avec toute l’amertume et la tristesse rendues par les faits réels qui se sont produits durant cette période traumatisante et dont seuls les noms des lieux et personnages ont été modifiés pour les besoins de l’écriture par notre auteure. La rencontre, qui s’est déroulée samedi dernier dans un espace du théâtre régional d’Oran où des artistes, et intellectuels débattent une fois par mois de sujets culturels, était également une opportunité pour le dramaturge de déclarer son mécontentement fasse à la régression constatée chez le nouveau public plutôt apathique s’agissant des questions tant techniques que gestuelles et corporelles dont use ses comédiens dans ses pièces : «Le même réalisateur a appelé à la mise en place de stratégies pour relancer le théâtre algérien en renforçant la formation et en s’intéressant à l’expression corporelle sur scène surtout pour les jeunes comédiens», indique un site électronique en même temps qu’un article de l’APS qui revient sur le sujet de cette conférence. En parallèle, on peut lire que ce café littéraire, situé au théâtre Abdelkader-Alloula, qui œuvre à produire une synergie entre les différents acteurs de la culture qui interviennent à l’instar des chercheurs et universitaires, fait partie des activités du TRO qui compte — comme l’affirme son directeur Mourad Senoussi— ouvrir une médiathèque pour reproduire des œuvres connues du 4e art oranais et algérois devant un public de spécialistes en la matière. Il s’agit des archives de quelque 98 pièces répertoriées à ce jour.

L. Graba