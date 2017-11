Stevan Labudovic : le cinéaste de la liberté s’en va

L’émotion était à son comble à la salle El Mouggar en décembre 2014 lors du 5e festival du film engagé d’Alger quand le Serbe Stevan Labudovic, aidé par Zahi, monte sur scène pour recevoir l’hommage de l’Algérie et de son peuple pour son engagement pour la cause algérienne. Il était très fatigué le grand photographe et caméraman de la Révolution algérienne, très ému mais arrivant quand même à dire quelques mots avant de verser une larme de joie et d’émotion. C’est sous les cris de «Tahia Ljazair» que Stevan Labudovic a rejoint sa place sous une chaleureuse et reconnaissante standing ovation. Les responsables du festival ont eu l’heureuse idée de diffuser son film consacré aux premiers jours de l’Algérie indépendante, libérée du joug colonial. Les spectateurs présents ont eu le privilège de voir des images inédites de l’Algérie en liesse célébrant les premiers jours de l’indépendance de l’Algérie. C’est en 1959 que Stevan Labudovic a décidé d’entrer en Algérie, via la Tunisie, pour filmer et photographier des séquences de la guerre dans les Aurès. Comme René Vautier, Pierre Clément, Cecile Decugis, Stevan Labudovic a apporté sa précieuse contribution à la médiatisation de la guerre de libération nationale, et l’Algérie indépendante n’a pas oublié ces cinéastes de la liberté en les honorant de l’ordre de Mérite national. Stevan Ladubovic décédé, samedi dernier, le 25 novembre 2017, à l’âge de 91 ans, a reçu le sien en 2012 à Alger. Très connu en ex-Yougoslavie, le cinéaste Stevan est né en 1926, il avait consacré l’essentiel de sa carrière aux films documentaires. Il en a réalisé plusieurs sur le développement de son pays et sur l’itinéraire de Josip Broz Tito. Labudovic a aussi filmé les visites effectuées en Yougoslavie par les défunts présidents Houari Boumediène et Chadli Benjedid et celles effectuées par le président Abdelaziz Bouteflika, à l’époque ministre des Affaires étrangères, ainsi que celle du président Tito en Algérie.

Abdelkrim Tazaroute