Grand angle : Maintenir le contact

Même s’il est vrai que toutes les initiatives diplomatiques prises depuis 2012 pour trouver un règlement au conflit syrien, ont échoué il n’en reste pas moins vrai qu’il faut relativiser cet échec. Pourquoi ? Parce que toutes ces initiatives, et elles sont nombreuses, auront permis de constituer une base de travail et le socle sur lequel reposera forcément l’accord de paix qui sera tôt ou tard sera signé entre le gouvernement syrien et l’opposition. A la veille d’un nouveau round de pourparlers qui doit s'ouvrir demain à Genève sous l’égide de l’ONU, une espèce de consensus est en train de voir le jour quant à la nécessité de tourner la page. «J'espère que d'ici la fin de l'année un signal clair sera envoyé au peuple syrien que nous tournons la page du passé et que tous les problèmes relèveront désormais du champ politique», a déclaré l’émissaire de l’ONU pour la Syrie Staffan de Mistura. Quelques jours plus tôt, le président Bachar al Assad avait déclaré à partir de Moscou que «Nous avons intérêt à faire avancer le processus politique (...) Nous ne voulons pas regarder en arrière et nous sommes prêts à un dialogue avec tous ceux qui souhaitent vraiment aboutir à un règlement politique». Un message adressé, entre autres à l’opposition qui pour la première fois a réussi à former un comité unifié, comprenant des représentants de toutes ses composantes. Ce front commun qu’elle n’avait pas été en mesure de présenter lors des précédents cycles de négociations à Genève, aura ainsi peut-être la latitude de s’engager sur la voie de la recherche d’un règlement politique au conflit qui a fait plus de 340.000 morts et des millions de réfugiés en six ans. A ce signe, qui peut prêter à l’espoir de voir la Syrie clore un chapitre douloureux de son histoire récente, comme cela est souhaité par le peuple syrien, il y a lieu aussi de greffer d’autres déclarations qui peuvent être considérées comme des indices d’une fin prochaine à ce conflit. Ainsi le président russe a annoncé la fin des opérations militaires lancées sur le sol syrien. Cependant, même si mardi prochain, les pourparlers entre les deux délégations n’avancent pas au rythme souhaité, il ne faudra surtout pas baisser les bras car l’essentiel pour l’heure est de maintenir le contact entre les belligérants, d’autant faut-il s’en convaincre que la solution durable ne pourra être trouvée qu’au bout d’un processus de négociations exhaustives intersyriennes.

Nadia K.