Yémen : Sept terroristes d’El-Qaïda abattus par un drone américain

Sept membres présumés d'Al-Qaïda ont été tués dans la nuit de samedi à dimanche par un drone dans le sud du Yémen, a indiqué un responsable des services de sécurité. Les terroristes présumés étaient à bord de trois véhicules qui faisaient route de la province de Chabwa (sud) vers celle de Baïda (centre), a précisé ce responsable. Ils ont été visés par un "drone probablement américain vers minuit et ont été tous tués", a-t-il ajouté. Les Etats-Unis sont les seuls à opérer des drones armés au Yémen et ils y visent régulièrement Al-Qaïda dans la péninsule arabique (Aqpa), que Washington considère comme la plus dangereuse des branches du réseau terroriste. Aqpa a renforcé son influence au Yémen à la faveur du chaos provoqué par la guerre civile qui déchire ce pays depuis plus de deux ans et oppose des rebelles chiites aux forces progouvernementales soutenues par l'Arabie saoudite. Le groupe terroriste autoproclamé "Etat islamique" (EI/Daech) a lui aussi profité de l'instabilité politique et sécuritaire actuelle pour commettre plusieurs attentats au Yémen, où plus de 8.700 personnes ont été tuées depuis le début du conflit en 2015. Le mois dernier, des dizaines de membres présumés de ce groupe terroriste ont été tués dans deux frappes de drone distinctes dans la même province de Baïda, selon les services de sécurité yéménites et l'armée américaine.(APS)