Rapatriement des Rohingyas : Dacca se félicite de l’accord avec le Myanmar

Le ministre bangladais des Affaires étrangères, Abdul Hassan Mahmood Ali, qui a signé jeudi un accord avec le Myanmar sur le rapatriement des Rohingyas, s'est félicité de cet accord bilatéral. A son retour du Myanmar samedi, le chef de la diplomatie bangladaise a tenu un point de presse à Dacca où il a déclaré que les deux parties sont convenues de chercher à obtenir l'aide du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) afin de mettre en œuvre le processus de rapatriement. Le chef de la diplomatie bangladaise a dit qu'un Groupe de travail conjoint devra être créé dans les trois semaines suivant la date de l'accord afin de surveiller le processus de rapatriement. M. Mahmood Ali et le ministre de la République de l'Union du Myanmar, U Kyaw Tint Swe, ont signé l'accord au bureau du Conseiller d'Etat, au Myanmar, jeudi. Selon le ministre, le Myanmar acceptera uniquement ses ressortissants déplacés depuis le 9 octobre 2016, une fois achevé le rapatriement des Rohingyas qui ont récemment franchi la frontière. Il a en outre déclaré que 622.000 Rohingyas se sont à ce jour réfugiés au Bangladesh après les violences qui ont éclaté au Myanmar le 25 août. Conformément à l'accord, les deux gouvernements mettront en place le retour volontaire, dans le respect de la ''sûreté, de la sécurité et de la dignité et avec la possibilité de retrouver des moyens de subsistance'' lorsque les autorités auront vérifié qu'il s'agit bien de résidents rohingyas. A cet égard, M. Mahmood Ali a dit samedi aux journalistes que le Myanmar placera les Rohingyas dans des camps temporaires, près de leurs maisons détruites, après leur retour dans leur pays.(APS)