Fédération internationale d’Athlétisme : Barshim et Thiam meilleurs athlètes

Le Qatari Mutaz Essa Barshim chez les hommes et la Belge Nafissatou Thiam chez les dames ont été désignés athlètes de l'année 2017 lors de la soirée de gala de la Fédération internationale d'athlétisme (IAAF), organisée vendredi à Monaco.

Barshim, deuxième sauteur en hauteur de tous les temps (2,43 m) et médaillé d'or aux Mondiaux de Londres en août, succède à la légende du sprint Usain Bolt, parti à la retraite à l'issue de la saison et sacré à six reprises (2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2016), un record. Barshim a devancé le Sud-Africain Wayde Van Niekerk, détenteur du record du monde du 400m (43 sec 03) et champion du monde à Londres, et le Britannique Mohamed Farah, vainqueur cette année sur 10.000m (avec l'argent sur 5.000m) avant d'abandonner la piste pour les courses sur bitume. Bolt s'est, de son côté, vu décerner le «prix du président».

Thiam, championne olympique et du monde de l'heptathlon et qui avait été désignée en 2016 «étoile montante de l'année», l'a, elle, emporté face à la Grecque Ekaterini Stefanidi, médaillée d'or aux JO-2016 et aux Mondiaux de Londres au saut à la perche, et l'Ethiopienne Almaz Ayana, championne olympique et du monde du 10.000m et «athlète de l'année» en 2016. Les finalistes avaient été sélectionnés parmi une liste de 10 athlètes à l'issue d'un vote effectué par les membres du Conseil de l'IAAF, du public et de la famille de l'athlétisme.