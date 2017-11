Allemagne (13e journée) : Dortmund s'effondre contre Schalke (4-4)

Dortmund menait 4-0 après 25 minutes. Schalke est revenu à 4-4 dans le temps additionnel. Victime d'un incroyable scénario, le Borussia a signé son neuvième match sans victoire sur ses dix dernières sorties et son entraîneur Peter Bosz semble plus près que jamais de la sortie. Au classement, Dortmund est quatrième avec 21 points, pour quelques heures au moins, avant le match Mönchengladbach (21 pts) - Bayern Munich (29 pts) en fin d'après-midi. Avec des buts d'Aubameyang (12e), Stambouli contre son camp (18e), Götze (20e) et Guerreiro (25e), les Jaune et Noir ont cru s'assurer en moins d'un quart d'heure ce derby de la Ruhr, traditionnelle confrontation qui a enflammé des générations de supporters depuis près d'un siècle. Mais Guido Burgstaller (61e), Amine Harit (65e), Caliguiri (86e) et Naldo (90+4) ont réussi une extraordinaire «Remontada» à l'allemande, arbitrée par... Deniz Aytekin, l'homme qui avait tenu le sifflet lors de la remontée historique de Barcelone contre le PSG l'an dernier en Ligue des champions.