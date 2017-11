FC Barcelone : Après la signature de Messi, Valverde plus tranquille

L'entraîneur du FC Barcelone, Ernesto Valverde, s'est dit samedi «plus tranquille» après la signature, attendue depuis plusieurs mois, de la prolongation de contrat de sa star Lionel Messi et il s'est félicité de pouvoir continuer à entraîner l'Argentin, «une expérience unique» à ses yeux. «Comme l'a bien dit Leo, la prolongation était déjà actée et il manquait seulement la signature protocolaire. Nous sommes tous plus tranquilles avec la signature de Messi, surtout au niveau de l'environnement du club», a déclaré Valverde devant les journalistes. «On dirait qu'il y aura moins de questions là-dessus en conférence de presse», a-t-il ironisé. Messi a levé les doutes sur son avenir en signant enfin son nouveau contrat avec le Barça jusqu'en 2021, officialisé en juillet dernier mais laissé en suspens jusqu'à samedi, faute du paraphe définitif du joueur. Ce flou alimentait les inquiétudes des supporters barcelonais, traumatisés par le départ inopiné de Neymar au Paris SG cet été. Avec ce nouveau contrat, Messi, qui a rejoint le Barça à l'âge de 13 ans et a effectué l'intégralité de sa carrière professionnelle sous le maillot blaugrana, devrait être lié au club catalan jusqu'à ses 34 ans. «Nous, nous étions déjà tranquilles parce qu'on voyait l'engagement qui était le sien au sein du club et de l'équipe. Nous sommes très heureux. Passer 21 ans dans une même équipe est à la portée de très peu de joueurs», a souligné Valverde, heureux de diriger un tel monstre sacré. «C'est une expérience unique, je ne vais pas le nier. Les joueurs doivent s'adapter à l'entraîneur, mais parfois c'est l'inverse. J'apprécie cela. C'est exceptionnel», s'est-il réjoui.