Bordj Bou-Arréridj : Raz-de-marée du RND

La wilaya de Bordj Bou Arreridj qui a réalisé un taux de participation aux élections locales supérieur au pourcentage national avec 49, 99 % pour les APC et 48,13 % pour l’APW a enregistré un raz-de-marrée du RND qui est non seulement majoritaire à l’assemblée de wilaya, mais il a emporté 14 APC, soit plus de la moitié de ce que compte la wilaya, et même la seconde agglomération de cette dernière à savoir Ras El Oued et les chefs lieu des daïras de Bir Kasdali et Ain Taghrout.

Le FLN quant à lui dirige le chef lieu de wilaya. Maigre consolation pour le parti qui a perdu la majorité à l’APW comme aux APC dont 10 seulement sont sous contrôle.

C’est le parti El Karama qui a créé la surprise dans la wilaya en emportant la majorité dans 3 communes et non des moindres : Medjana, Bordj Ghedir et El Main.

Les deux premières étaient dirigées par le FLN. Le front El Mostaqbal lui est majoritaire au chef lieu de la daïra d’El Hamadia. Ce parti qui a fait également une entrée remarquée dans le gotha des formations politiques qui compte dans la wilaya est même troisième à l’APW avec le RND et le FLN.

Logiquement, c’est le président du Bureau de wilaya du premier qui devra diriger l’assemblée puisqu’il est tête-de-liste de son parti. Notons que l’ex APW qui s’est présenté sous les couleurs de l’alliance El Feth n’a pas réuni les suffrages nécessaires pour qu’il soit réélu. L’alliance a par contre obtenu la présidence des APC de Bellimour et Hasnaoua. Le mouvement Hams a eu celle d’El Achir. Le FFS qui effectue son retour dans la direction des assemblées locales dans la wilaya s’est contenté de la commune de Djaafra.

Rappelons également que la wilaya de Bordj Bou Arreridj qui s’est distinguée par une ambiance de fête dans tous les centres de vote a réussi à améliorer son taux de participation par rapport aux scrutins passés. La sensibilisation a été payante. Le développement de la wilaya aussi.

F. D.