Sidi Bel-Abbès : respecter les engagements

Un taux de participation avoisinant les 46 % a été enregistré, nettement en dessus de celui de la moyenne nationale .

Le FLN et le RND ont relativement dominé la compétition même si TAJ et El Karama ont relativement réalisé une percée pour arracher des sièges dans plusieurs communes reconfigurant par là un paysage politique local. Point donc de surprises pour ces élections qui se sont déroulées dans de bonnes conditions.

En attendant la proclamation officielle des résultats et l’installation des assemblées, l’étape doit être mise à profit pour réfléchir aux voies et moyens à mobiliser pour honorer les engagements pris lors de la campagne électorale. Des efforts à consentir sûrement par l’ensemble des élus qui doivent impérativement abandonner l’esprit partisan et se solidariser autour seulement et uniquement des taches d’édification et de promotion de la collectivité ; des efforts pour relancer une activité socio-économique en baisse de régime durant l’année 2017.

Un immense espoir est fondé par la population qui a donné sa voix et exprimé son choix pour suivre l’évolution des ces instances démocratiques de base appelée à provoquer une dynamique et à approfondir un concept de décentralisation.

Dans sa majorité, elle a répondu à l’appel faisant valoir son civisme et son attachement à la stabilité des institutions du pays, dans la sérénité puisqu’aucun incident majeur n’a été signalé, excepté naturellement les éventuels griefs faits à l’administration par certaines formations politiques.

Policiers et gendarmes sans compter les éléments de l’ANP au niveau des zones des hauts plateaux notamment se sont totalement mobilisés pour la circonstance.

A. Bellaha