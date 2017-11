Annaba: majorité absolue pour le FLN à l’APW et 10 APC sur 12

Le FLN a remporte une éclatante victoire à Annaba. Il a réussi à avoir la majorité absolue à l’Assemblée populaire de wilaya (APW) en raflant 32 sièges sur 39 sièges mis en compétition. Le reste des sièges de l’APW à savoir sept places sont revenus au parti du Rassemblement National Démocratique (RND).

Concernant les Assemblés populaires communales (APC), le FLN a remporté la majorité absolue dans dix communes sur les douze que compte la wilaya de Annaba. Les dix communes sont Annaba, Ain Berda, El Hadjar, Berrahal, Chetaibi, Seraidi, Treat, Oued Aneb, El Eulma et Sidi Amar. Une liste indepdandante conduite par un ex-président d’APC, a obtenu la majorité absolue dans la commune d’El Bouni, tandis que Cheurfa est revenue au Mouvement Populaire Algérien (MPA). À l’issue de la proclamation des résultats des locales, 14 partis politiques dont le RND, reunis au siège du parti El Islah, ont rendu public un communiqué dans lequel ils dénoncent «la fraude massive et le parti pris de l’administration qui ont marqué ces joutes électorales» qualifiées de «mascarade».

Des militants du RND continuent de se rassembler devant le siege de l’APC de Sidi Amar depuis vendredi matin pour exprimer leur mécontentement, estimant qu’ils ont remporté la majorité des voix des électeurs dans cette circonscription. De son coté, la permanence de la Haute Instance Indépendante de surveillance des élections (HIISE) a enregistré au terme du scrutin, dix huit plaintes émanant des partis politiques et des candidats indépendants, faisant état d’irrégularités et autres dépassements. Les taux de participation aux locales à l’échelle de la wilaya de Annaba ont été de 56 ,85% pour l’APW et 56, 06 % pour les APC.

B. Guetmi