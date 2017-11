Parti des travailleurs : « des recours seront introduits »

La secrétaire générale du Parti des travailleurs (PT), Louisa Hanoune, a annoncé, hier à Alger, que son parti introduira des recours contre «tous les dépassements subis par ses militants, lors du scrutin» des élections locales dans plusieurs wilayas.

Mme Hanoune a indiqué, dans une conférence de presse, que les faibles performances de son parti (17 APC et 510 sièges au niveau des APW) interviennent en raison de son discours «franc» et de «son opposition à plusieurs projets de loi soumis au Parlement, comme le projet de loi de finances pour 2018 et celui sur la santé». Les élections locales ont été entachées par «de nouvelles formes de fraude», a affirmé Mme Hanoune, estimant que «le taux de participation aux élections locales était exagéré».

Mme Hanoune s’est dit par ailleurs sceptique quant au chiffre annoncé concernant les bulletins nuls, estimant que «c’est un moyen de gonfler le taux de participation». (APS)