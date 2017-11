MSP : « nous aspirons à mieux »

Les résultats obtenus par le MSP, lors de ces élections locales, sont en nette progression par rapport à 2012. C’est ce que soutient le président du parti qui a animé, hier à Alger, une conférence de presse, au cours de laquelle il s’est attardé sur le verdict des urnes.

Avec 49 sièges pour les APC et 152 sièges d’APW, le mouvement de la société pour la paix n’est pas sur le déclin, assure Abdelmadjid Menasra. Chiffres à l’appui, il rappelle que lors du scrutin de 2012, le MSP faisait partie de l’Alliance verte et a décroché 29 communes, une hausse de 75%, et obtenu 450.500 voix contre 650.000 en 2017, soit +30%.

Pour les APW, il fait remarquer que par rapport à 2012, sa formation sera présente pour ce quinquennat dans 23 wilayas contre 16 wilayas pour la période 2012/2017. Elle se classe 3e, derrière les intouchables FLN et RND, et premier parti de l’opposition. « Je ne comprends pas pourquoi autant d’allégations sur une prétendue raclée que nous aurions subie alors que la réalité des chiffres démontre le contraire. Le MSP a bel et bien évolué dans les scores et réalisé des résultats remarquables grâce notamment à une campagne électorale responsable et de haut niveau. Une campagne dans laquelle, nous avons traité de tous les sujets liés au développement local», a expliqué

Menasra qui signale qu’en terme du nombre de voix, son parti est classé troisième force politique. «Nous avons au final 1385 élus contre 1270 élus en 2012», a-t-il poursuivi en soulignant cependant que cela ne veut pas dire que le MSP en est satisfait. «Au contraire, nous aspirions à mieux et nous aspirons toujours à faire mieux à l’avenir. Nous sommes ambitieux», a-t-il ajouté.

Evoquant le déroulement de ces élections, le chef du Mouvement de la société pour la paix assène que la fraude reste une «réalité» et fait remarquer que même Ouyahia, chef du RND et néanmoins Premier ministre s’est plaint de dépassements. « Malheureusement, on a encore touché aux PV de dépouillement des voix et influencé les résultats. Je peux citer des cas enregistrés à Alger, notamment à Reghaia et Bordj El Kiffan, Tlemcen, Oran ou encore Constantine», a-t-il regretté, assurant que sa formation souhaitait à l’occasion de ce scrutin «donner» l’espoir aux citoyens à travers l’élection de nouveaux membres des assemblées locales qui soient «compétents» et

«au service» de l’Algérie.

Le MSP va-t-il pour autant boycotter les prochaines consultations populaires ? Pas si sûr si on se fier aux déclarations de son président.

«Nous allons lutter contre l’injustice et toute forme de fraude jusqu’à ce que la démocratie triomphe. Boycotter ne sert à rien et ne fera sans doute pas avancer les choses. Le statut-quo n’arrange pas l’Algérie», a conclu Menasra.

S. A. M.