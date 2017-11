Front Al-Moustakbal : «Une opposition constructive»

Visiblement très content du verdict des urnes, il affirme avec fierté que « ces résultats très positifs confirment encore une fois le statut de troisième force politique du pays ». De l’avis de l’orateur, « ces chiffres sont appelés à augmenter après l’étude des recours par les instances compétentes ».

Mieux, il considère que la formation politique qu’il préside est « la première force politique réelle du pays». Selon lui, « l’administration n’était pas du tout neutre et son intervention était beaucoup plus importante et visible que lors des précédents rendez-vous électoraux. Des représentants de partis ont été carrément empêchés d’assister au dépouillement et au dépôt des procès-verbaux. Notre belle performance ne nous fera pas oublier que les résultats ne reflètent pas parfaitement la réalité ainsi que notre poids réel sur la scène politique ».

Le chef du parti saisira l’organisation de cette conférence de presse aux fins de réitérer sa demande d’élire les membres de la Haute instance indépendante de surveillance des élections, « pour avoir la crédibilité de chapeauter les élections du début jusqu’à la proclamation des résultats », a-t-il affirmé.

Le Front Al-Moustakbal a, faut-il le rappeler, présenté pas moins de 803 listes communales sur les 1.541 Assemblées populaires communales (APC) que compte le pays et 39 listes de wilayas sur les 48 du territoire national. Selon les résultats préliminaires, le Front Al-Moustakbal est arrivé en tête dans 71 communes et a eu 131 sièges au niveau des Assemblées populaires de wilaya (APW), se positionnant ainsi derrière le parti du Front de libération nationale (FLN), qui a remporté 603 APC et 711 APW, et le Rassemblement national démocratique (RND) vainqueur dans 451 communes (527 sièges APW). M. Abdelaziz Belaid affirme que « le Front Al-Moustakbal est une opposition constructive qui n’a pas acheté ses voix et n’a pas recouru au chantage et aux intimidations ». Et d’ajouter : «Nous continuerons à militer pour une plateforme politique propre afin d’accéder au pouvoir, mais pas par n’importe quel moyen.»

Evoquant ensuite les taux de participation et d’abstention ainsi que le nombre de bulletins nuls, le président du Front Al-Moustakbal dira que cela est dû au « manque de confiance ». « Le peuple ne fait plus confiance, ce qui explique l’ampleur des bulletins nuls et du taux d’abstention dans ces élections. Les campagnes et les spots de sensibilisation étaient très défaillants et ont eu l’effet inverse sur la participation. Les discours, parfois très faibles, ont aussi favorisé l’abstention », a-t-il affirmé. Remarque importante à retenir, enfin, « des décisions importantes et des initiatives innovantes » devraient être annoncées, à l’occasion du prochain congrès du parti qui aura lieu « au plus tard d’ici cinq ou six mois ». « Nous comptons adopter des résolutions pour que nos différents représentants passent par des élections préliminaires. On sera le premier parti en Algérie à le faire », a-t-il notamment annoncé, faisant remarquer par la même occasion que « les composantes du parti devraient étudier, entre autres, la participation à la présidentielle de 2019».

Il convient de rappeler que le Front Al-Moustakbal est un jeune parti dont la création remonte à cinq années et dont les fondements s’inspirent de la Déclaration du 1er-Novembre 1954, des principes de la Constitution et des lois de la République. Le Front Al-Moustakbal « rejette la violence, l’extrémisme, le régionalisme et le favoritisme».

Soraya Guemmouri