Tajamou’e Amel el-Jazaïr : «Résultats très honorables»

Le président du parti Tajamoue Amel El Jazaïr (TAJ), Amar Ghoul, a annoncé l’installation prochaine d’une commission nationale qui sera chargée d’examiner les voies et moyens de former d’éventuelles alliances avec les autres formations politiques.

Cette dernière sera présidée par le membre du bureau politique du parti, Kamel Midah, a-t-on appris, mais « cette commission sera souveraine et seule habilitée à prendre des décisions d’alliances avec les autres partis au niveau des APW », a-t-il fait savoir.

Animant une conférence de presse au siège du parti à Alger, dans laquelle il s’est exprimé sur l’issue des élections locales, M. Ghoul a fait savoir que les résultats obtenus par l’Alliance TAJ sont très honorables. « On a décroché 31 APC et 91 sièges APW, c’est une victoire de la démocratie», a-t-il dit.

Il a dans ce sens appelé les élus de sa formation politique à établir un véritable partenariat avec l’administration. En matière de résultats enregistrés, l’Alliance TAJ a obtenu la majorité des voix dans 31 communes et 91 sièges aux APW et le parti TAJ a remporté la présidence de trois communes et cinq sièges aux APW, selon les résultats préliminaires. Mais selon Ghoul, l’Alliance TAJ, qui a obtenu la majorité des voix dans 41 communes, est arrivée première ex-aequo dans 200 communes et a remporté 115 sièges aux APW. « Des résultats qui placent l’Alliance comme quatrième force politique », a-t-il dit. Pour le premier responsable de l’Alliance, l’opération électorale s’est déroulée dans des «conditions normales». «On ne saurait remettre en cause sa crédibilité», a-t-il affirmé, appelant toutefois à remédier aux dysfonctionnements et aux comportements honteux des représentants de certains partis ou de certains agents de l’administration publique qui ont privé l’Alliance de ses droits. M. Ghoul a précisé que son parti avait introduit des recours pour recouvrer ses droits dans le respect des lois de la République.

En attendant d’être rétabli dans ses droits, Amar Ghoul a, par ailleurs, recommandé aux élus de son parti de veiller à accomplir au mieux leur devoir, axant notamment sur la nécessité de prise en charge des préoccupations des catégories fragiles et la répartition équitable des projets entre les quartiers.

« L’Algérie dispose de compétences juvéniles avec de hautes aptitudes, que certains pays lui envient », a t-il ajouté, soulignant l’impératif de valoriser leurs réalisations, afin de les rendre partie prenante dans la vie politique et socioéconomique. Celui-ci a cité comme preuve de l’importance dévolue par son parti à la jeunesse « le fait que les listes de candidatures de sa formation comptent de nombreux jeunes diplômés universitaires, car Taj est un parti de jeunes », a-t-il soutenu. Le président de TAJ a fait savoir que son parti a mis en place un programme pour chaque wilaya, inspiré de la réalité du développement local, se basant sur les différents problèmes et besoins des citoyens de chaque région et prenant en considération les atouts, compétences et richesses de chaque wilaya pour les valoriser et les exploiter.

Au passage, il a valorisé les réalisations et acquis concrétisés à la faveur du programme du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, tout en affirmant que son parti soutiendra le programme du Président de la République et poursuivra les efforts d’édification et du développement durable. Il a rappelé également les bienfaits de la stabilité et de la sécurité retrouvées grâce à la Charte pour la paix et la réconciliation nationale, soulignant que son parti conçoit comme priorité la préservation de l’unité nationale et la stabilité du pays.

Sarah A. Benali Cherif