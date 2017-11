FLN et RND grands vainqueurs du scrutin des locales : Un gage pour les réformes

La victoire du FLN et du RND aux élections locales renvoie à des lectures qui certifient, d’abord et avant tout, de l’attachement des Algériens à la poursuite de la mise en œuvre du programme du Président de la République, plus particulièrement dans son chapitre très prometteur lié au développement local.

Les deux principales formations politiques ont raflé un total de 1.054 APC sur les 1.541 APC et 1.238 sièges sur les 2004 aux APW. Ce qui traduit déjà un succès bien édifiant compte tenu notamment du nombre de partis en compétition. Ce choix souverain ainsi fait par la majorité des électeurs dénote immanquablement de leur adhésion à l’action du gouvernement, et plus précisément son plan d’action adopté et engagé sur le terrain. Pour cause, autant le FLN que le RND, ces deux partis, c’est un fait, sont les plus représentés dans l’Exécutif. Ils ont pour principale mission la concrétisation sur le terrain du programme du Président de la République marqué par la consolidation de la stabilité dont jouit le pays, la promotion des acquis sociaux et la relance économique suivant le modèle de la diversification. Autant d’aspects qui sont au centre des préoccupations des citoyens, tout comme la question du développement local qui figure, faut-il le rappeler, parmi les priorités de l’heure du gouvernement. Ainsi, si le FLN et le RND sont les grands vainqueurs du scrutin, ce n’est là que l’expression des électeurs traduisant leur aspiration pour une cohésion institutionnelle qui demeure le gage de réussite des réformes à la fois prometteuses et ambitieuses initiées par le chef de l’Etat dans divers domaines.



Front El-Moustakbal, la grande surprise



Sur un autre volet, la surprise de ce scrutin réside en outre dans cette percée bien singulière du Front El-Moustakbal. Jeune formation politique fondée en février 2012, ce parti s’est taillé en effet la 3e place en termes d’APC (71) et la quatrième, après le MSP, s’agissant des sièges APW mis dans son escarcelle (131).

La prouesse réalisée par cette formation trouve certes son explication dans l’efficacité du travail de proximité accompli durant la campagne électorale. Aussi, cet exploit du Font El-Moustakbal pourrait également s’expliquer par le fait que ce parti a su défendre avec sincérité les aspirations des populations, plus particulièrement celle d’une jeunesse en quête d’un nouveau repère pouvant satisfaire ses attentes et garantir sa promotion.

Vraisemblablement, c’est aussi pour la même raison qu’une partie non négligeable des électeurs a fait confiance aux candidats présentés par le parti TAJ de Amar Ghoul qui a obtenu 31 APC et 91 sièges aux APW. D’autre part, les résultats préliminaires de l’élection montrent que le parti MSP est le seul de la mouvance islamiste à avoir réalisé un score appréciable avec 49 APC et 152 aux APW.

L’explication est là aussi bien simple et ce résultat est le fruit de la fusion entre le MSP et le Front du changement (FC) qui s’est autodissout pour mieux se restructurer au sein du parti fondé par le défunt Mahfoud Nahnah.



FFS, une percée historique à Alger



Le FFS à lui aussi réalisé des résultats honorables au terme de la compétition électorale de ce jeudi avec 64 APC et 63 sièges aux APW. Incontestablement, son projet de reconstruction nationale où il est question d’un changement pacifique dans le respect du principe de la cohésion nationale et la défense des intérêts suprêmes du pays a… payé. Au niveau de la capitale, le FFS a réussi une prouesse historique en arrivant en tête dans sept APC.

En parlant de la capitale, l’APC d’Alger-centre est revenue au candidat indépendant Abdelhakim Bettache et ce, après une rude bataille électorale. Le succès de Bettache trouve sa logique dans ses efforts consentis pour l’émergence d’un principe de démocratie participative.

L’ancien-nouveau maire d’Alger-centre recourt régulièrement à une consultation élargie des représentants des comités de quartier et de la société civile avant de valider une quelconque décision en rapport avec le devenir des citoyens.

Karim Aoudia