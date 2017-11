Loi de finances pour 2018 : Le projet proposé au vote aujourd’hui

C’est aujourd’hui que le projet de loi de finances pour 2018 est proposé au vote à l’Assemblée populaire nationale. Parmi les événements marquants ayant caractérisé l’étude et le débat de ce projet de loi, figure le retrait de l’amendement de l’impôt sur la fortune, proposé par la majorité des partis siégeant à l’APN, suite à la présentation du projet par le ministre des Finances, M. Abderrahmane Raouya.

En effet, la disposition d’imposition sur la fortune n’a pas été jugée recevable par la commission des finances et du budget de l’APN. Et ce «afin d'éviter une fuite des capitaux du secteur formel vers le circuit informel et vers l'étranger», selon le président de la commission qui s’est exprimé récemment sur le sujet.

Dans une déclaration à la presse, celui-ci a explique la difficulté d’appliquer cette disposition du fait que le niveau de digitalisation au niveau des services des Finances est « faible, ce qui rend très compliqués, l’identification et le recensement des fortunes».

L’autre raison invoquée est qu’«un tel impôt aurait constitué une double imposition, du fait que les personnes activant dans le secteur formel sont déjà soumises à plusieurs impôts et taxes», a-t-il argué, en estimant que l’action du gouvernement devrait plutôt s’orienter vers le marché informel pour tenter de récupérer l’argent qui y circule loin de toute imposition. Et d’avertir que «si l’impôt sur la fortune est retenu, on assistera à une fuite des capitaux de l’Algérie vers l’étranger».

Cet additif fait partie d’une série d’amendements remplissant les conditions de forme, lors de sa réunion consacrée à l'examen des amendements proposés au PLF- 2018 et au projet de budget de l'APN pour l'exercice 2018. Sur un total de 52 amendements proposés au PLF-2018, seulement 36 répondaient aux conditions de forme. Ces amendements, proposés par 25 députés, concernent 16 articles, tandis que 16 autres ont été rejetés, car ne remplissant pas les conditions de forme et étant contraires aux dispositions de la Constitution.



36 amendements sur 52 jugés recevables et 16 retenus



Par ailleurs, et à travers la quasi-majorité des ces dispositions, le PLF-2018 s’inscrit, rappelle-t-on, en droit ligne avec la démarche prônée par le gouvernement. «Une démarche visant une maîtrise des dépenses publiques, et une utilisation rigoureuse et efficace des revenus et dépenses de l'État, outre la préservation des équilibres économiques et leur diversification, la promotion de l'investissement et la préservation de l'aide sociale envers les catégories nécessiteuses», a déclaré M. Raouya, en réponse aux préoccupations des députés de l'APN, dans le cadre du débat du PLF-2018, lors d'une séance plénière présidée par le président de l'APN, Saïd Bouhadja.

Le ministre a indiqué que le PLF comporte des dispositions susceptibles de rétablir les équilibres financiers du Trésor public et d'atténuer l'impact du recul des prix du pétrole, soulignant que le gouvernement poursuivrait ses efforts à l'effet de diversifier l'économie nationale, préserver le pouvoir d'achat du citoyen et créer les petites et moyennes entreprises et de l'emploi, le tout dans le but de construire une économie développée.

Les interventions des députés ont été axées sur les indicateurs macro-économiques, le budget, la rationalisation des dépenses, l'amélioration de l'orientation des transferts sociaux, la fiscalité, la modernisation du secteur des impôts et celle du système bancaire, et la diversification des produits bancaires.

Sur un autre volet, le PLF-2018 avait préservé le niveau considérable des transferts sociaux à même de servir les catégories nécessiteuses.

Selon le ministre, «le montant attribué à ces transferts dépasse 20% du budget de l'État et 9% du revenu brut, enregistrant ainsi une augmentation de 135 milliards DA par rapport à 2017, en dépit des circonstances économiques difficiles». Concernant les mesures prises pour éviter l'inflation dans le cadre du financement non conventionnel, le ministre a fait savoir que ce point constituait une préoccupation permanente pour le gouvernement qui tend à éviter les facteurs induisant ce phénomène, en anticipant l'évolution de la courbe de l'inflation entre 2018 et 2020 qui devrait atteindre 5,5% en 2018, un taux prévisionnel pour fin 2017, 4% en 2019 et 3,5% en 2020.

M. Raouya a indiqué que «la mesure liée au financement non conventionnel sera accompagnée de réformes structurelles importantes», soulignant que «les textes d'application y afférents seront promulgués avant fin 2017».



Rationalisation des dépenses et financement non conventionnel pour promouvoir les investissements



Le ministre a rappelé que la mesure du financement non conventionnel permettra aux groupes énergétiques Sonatrach et Sonelgaz de centrer leurs efforts et capacités financières sur le renforcement de leurs plans d'investissements qui auront un impact positif sur la dynamique économique. Il a précisé que «le secteur bancaire bénéficiera, à la faveur de ce mécanisme, de plus de liquidités, ce qui facilitera le soutien des crédits pour le financement de l'économie nationale», ajoutant que la Banque d'Algérie «suivra de près les évolutions dans ce domaine, afin d'y remédier le cas échéant».

Rappelant les mesures et les grandes orientations économiques du Plan d'action du gouvernement, adopté récemment par le Parlement et contenues dans le PLF-2018, M. Raouya a estimé qu'elles reposaient sur la rationalisation des dépenses publiques, l'amélioration du recouvrement fiscal, la modernisation de l'administration fiscale, l'amélioration de la gestion des biens de l'État et du budget, la modernisation du secteur bancaire, le développement du marché des capitaux et de la Bourse, la promotion des mécanismes d'accompagnement de l'investissement, la promotion de la production nationale et des services sur le marché local et l'encouragement des exportations hors hydrocarbures.

Pour ce qui est des indices macro-économiques et des disparités entre les prévisions du taux des réalisations et des dépenses, le ministre a fait savoir qu'aucun écart important n'a été relevé entre les réalisations et les prévisions, durant la période 2013-2016, précisant que les disparités n'ont pas dépassé 8% pour les prévisions baissières des recettes pour 2014 et 2015, contre 2 et 4% pour les disparités des prévisions haussières en 2013 et 2016.



le secteur des hydrocarbures connaîtra une augmentation sensible en 2018



Pour ce qui est des indices des prévisions des taux de croissance économique, M. Raouya table sur 4% en 2018 sur la base de l'augmentation importante de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dans les secteurs des hydrocarbures, les travaux publics et les prestations commerciales, soulignant que le poids de ses secteurs dans le PIB est «considérable».

L'activité du secteur des hydrocarbures connaîtra, en 2018, une augmentation sensible par rapport aux dernières années, de même pour les taux de croissance réels dans les secteurs des travaux publics et les prestations commerciales qui accuseront une hausse, à la faveur du volume des dépenses d'équipement qui augmentera à 60% par rapport à 2017.

Les taux de croissance dans ces secteurs économiques permettront une croissance économique estimée à 4% en 2018. Concernant les secteurs à faible croissance économique, évalués par les institutions internationales, le ministre a imputé cela aux prévisions baissières des dépenses d'équipement évaluées par ces institutions.

Revenant au développement du produit de la fiscalité pétrolière durant la même période, il résultera essentiellement d'une hausse considérable du volume des produits pétroliers destinés à l'exportation entre 2018 et 2020.

Selon le ministre, l'évolution des revenus de la fiscalité ordinaire (10%/an), durant la période 2018-2020, sera motivée, notamment par l'élargissement de l'assiette fiscale, l'augmentation des recettes fiscales et la modernisation de l'administration fiscale, affirmant que le PLF- 2018 ne prévoit aucune augmentation d'impôt ou de taxe à impact négatif sur le pouvoir d'achat du citoyen.

Outre l'élargissement de l'assiette fiscale, l'administration des impôts a été modernisée, a noté M. Raouya, citant l'introduction de l'outil informatique dans le recouvrement fiscal, pour rapprocher l'administration du citoyen, ce qui a favorisé l'augmentation de la recette fiscale de 10%/an, ajoutant que 24 centres d'impôts sur 29 ont été réceptionnés à ce jour, contre la réception de 24 centres de proximité sur un total de 54, de par 101 centres de proximités actuellement en cours de réalisation.



Salima Ettouahria