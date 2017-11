Vu dans la presse régionale : Le Front El-Moustakbal crée la surprise

Les titres de la presse régionale paraissant, hier à Constantine, ont souligné qu’à l’issue des élections pour le renouvellement des Assemblées populaires communales (APC) et de wilaya (APW), le parti du Front de libération nationale (FLN) a confirmé son poids, alors que le RND a avancé, tandis que le Front El-Moustakbal a créé la surprise.

Le quotidien An-Nasr a consacré sa une, aux locales titrant «Le FLN conserve la tête du classement et le RND avance», et a détaillé, en 10) pages, le déroulement des opérations de vote à travers des dizaines de wilayas. An-Nasr d’expression arabe est revenu sur la déclaration du ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, en marge de l’annonce des résultats des locales, attestant que les électrices et électeurs ont répondu à «tous ceux qui tentaient de semer le doute», et «ont répondu à l’appel du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, pour un vote massif». Le quotidien édité à Constantine a également consacré son éditorial aux locales, titrant «L’acquis», où l’éditorialiste a écrit : «Le calme dans lequel les élections locales se sont déroulées est un acquis dont l’importance pourrait dépasser celle du scrutin lui-même», arguant que «les Algériens, qui se sont dirigés aux urnes, sont immunisés contre toute forme de glissement». Pour l’éditorialiste, les bulletins à blanc et les absences sont «des messages à décoder par la classe politique et les pouvoirs publics». An-Nasr revient sur «l’autre surprise» des locales 2017, pour avancer que dans les communes Eraguene-Souisi à Jijel et Chigara à Mila, deux femmes ont été élues à la tête des APC.

Le quotidien répercute également la déclaration du président de la Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE), Abdelwahab Derbal, que son instance a relevé 600 irrégularités au cours du scrutin. L’Est Républicain a répercuté hier «le raz de marrée du FLN à Annaba, le recul du RND à Skikda et à Sétif, et le coude-à- coude du FLN et du RND à El-Tarf et à Guelma». La publication d’expression française éditée à Annaba a également répercuté, dans sa livraison ce samedi, la déclaration du ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, quant à l’analyse des données de ce scrutin par des experts. Le Provincial a titré sa une : «Razzia méritée du FLN», détaillant que cette formation politique s’est placée en pole position et a raflé la mise dans ce scrutin. Le journal d’expression française a également répercuté les résultats du vote dans plusieurs wilayas de l’est du pays, soulignant que la moitié du corps électoral a voté. Edough News a, de son côté, consacré un grand espace aux résultats des locales 2017. La publication d’expression arabe a particulièrement rapporté la conférence de presse du ministre de l’Intérieur, et a qualifié de «tsunami» du FLN à Annaba et les résultats du vote dans les wilayas de Guelma et d’ El-Tarf, notamment. (APS)