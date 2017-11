Dans les journaux d’Oran : La victoire du FLN soulignée

Les journaux paraissant à Oran se sont intéressés, dans leur édition d’hier, au déroulement du scrutin des élections locales et aux résultats provisoires de cette consultation. El Djoumhouria a annoncé, en une et en caractères gras, «le FLN à la première place», se basant sur les premiers résultats provisoires annoncés, vendredi, par le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Nourredine Bedoui, annonçant la victoire du parti du Front de libération nationale (FLN) dans nombre de wilayas du pays.

Le même journal a consacré une dizaine de pages de son édition du jour au déroulement de l’opération de vote dans les wilayas de l’ouest du pays, mettant en exergue leur bon déroulement et l’engouement des électeurs déterminés à exercer leur droit de vote, pour choisir leurs représentants aux Assemblées élues. El Djoumhouria a également fait part des résultats de ce scrutin dans l’ouest du pays, comme il a rapporté les premières réactions de certains chefs de parti après l’annonce des résultats provisoires. Après le scrutin, les électeurs attendent l’officialisation des résultats, écrit le même journal, qui rappelle le processus de désignation des présidents de l’APC et de l’APW par les membres élus. Pour sa part, l’Écho d’Oran, abordant le scrutin à Oran, relève que les élections locales de jeudi ont confirmé «l’hégémonie» du parti du FLN et de son +dauphin+ le RND, deux formations qui se sont partagées les 600.099 voix exprimées sur les 1.024.743 constituant le corps électoral de la wilaya, soit un taux de participation évalué à 58,56%. Ouest Tribune et Côte Ouest ont évoqué également les résultats provisoires du scrutin, en rapportant le déroulement de l’opération de vote dans certaines wilayas de l’ouest du pays. (APS)