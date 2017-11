La presse commente largement les résultats des élections, FLN-RND : la dualité reconduite

Les quotidiens de la presse nationale paraissant hier ont largement commenté les résultats des élections locales présentés vendredi par le ministre de l'Intérieur, soulignant que cette joute était le signe de «la construction démocratique», et que c'est «l'heure du vrai changement».

«L’heure du vrai changement ?», s'est interrogé en une, l'Expression, notant que «le verdict de l'urne est tombé hier pour planter le décor d'une scène politique avec une nette recomposition». Le même quotidien a ajouté que cette «reconfiguration politique donnera lieu à une nouvelle forme de gestion au niveau local, dans un contexte de crise et surtout avec un nouveau personnel politique : près de 60% des élus sont âgés entre 30 et 50 ans, et 62% d'entre eux ont un niveau universitaire».

«Les élections locales ne bouleversent pas la scène politique», titre en une, le Soir d'Algérie, relevant que «le processus électoral devant déboucher au choix des membres des assemblées communales et de wilaya n'aura, comme attendu, pas bouleversé la scène politique». Pour ce quotidien, «la dualité FLN-RND a sans surprise survécu. Le FLN s'impose une nouvelle fois comme la première force politique, suivi du RND, formation dont est issu le Premier ministre.

Mais l'enjeu de l'élection est ailleurs. Il s'agit de sonder une opinion nationale dans un contexte de crise, mais surtout en perspective d'une élection plus décisive, celle de 2019». Pour sa part, la Nouvelle République a indiqué que «le vote sanction des partis jusque-là défaillants, dans les conditions où s’est déroulé globalement le choix des candidats, par des commissions généralement inaptes, illégitimes, ou carrément au service d'intérêt occulte, n'a pas eu lieu».

De son côté, Horizons a indiqué, dans son éditorial intitulé «Construction démocratique», que l'Algérie a «vécu, jeudi dernier, un événement d'une importance politique indéniable», soulignant que «c'est un rendez-vous qui a fait sortir ville et village de leur torpeur. Des candidats, dont beaucoup de jeunes et de femmes, sont allés à la rencontre de leurs concitoyens, pour exposer leurs visions dans le respect mutuel, même si décocher quelques flèches çà et là à l'adversaire est de bonne guerre».

Pour sa part, Liberté a relevé, dans son éditorial, que «moins d'électeurs se sont déplacés au centre de vote. Erreur.

Ceux qui pensent que les élections locales sont un rendez-vous peu important, se trompent lourdement», ajoutant que «la commune est la structure de base de l'organisation d'un pays, dont elle constitue un démembrement primordial».

Le journal El Khabar, quant à lui, a relevé que le taux de participation à ces élections «n'a pas changé», au terme de trois scrutins successifs, soulignant néanmoins une «percée» du RND et le «retour» du FFS, ajoutant que les bulletins nuls étaient enregistrés «fortement».

Pour sa part, El Massa a relevé que les Algériens avaient choisi leurs représentants au niveau local dans une «ambiance de fête démocratique», donnant une «belle leçon à ceux qui doutent», car l'enjeu, selon ces derniers, était d'enregistrer un taux d'abstention dépassant les prévisions, pour ainsi «semer le désespoir», mais «les résultats n'ont pas été conformes à leurs pronostics».

El Chaab a indiqué, quant à lui, dans son éditorial intitulé «Les locales 2017, le service public est une priorité», que ce scrutin était «un autre rendez-vous important» pour le pays, permettant, à travers ces résultats, d'avoir une «feuille de route» pour les 5 prochaines années, pour la prise en charge des préoccupations du citoyen.

Le même journal a noté «la surprise» créée par le Front El- Moustakbel, en réalisant un score de 71 sièges aux assemblées populaires communales, évoquant les propos du président de cette formation politique qui a souligné que son parti allait s'atteler à plus de travail, pour convaincre le maximum de citoyens afin de les faire adhérer à son programme.

Le journal El Chourouk a relevé, dans son éditorial, que le premier et ultime enjeu de ce scrutin, le dernier avant la présidentielle de 2019, était de garantir une participation se situant à un tiers du corps électoral, et une large participation des partis, notant que c'est ce qui a été assuré, notamment de la part de l'opposition. (APS)