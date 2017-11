Mise en ligne des résultats de l’opération de recrutement des enseignants : Ouverture de la plate-forme numérique aujourd’hui à 14H

«Les résultats de l’étape nationale de recrutement des enseignants pour les trois paliers (primaire, moyen et secondaire) seront annoncés aujourd’hui», c’est ce qu’a indiqué, hier, la ministre de l’Education nationale, Mme Nouria Benghebrit, qui précise sur ses comptes Twitter et Facebook, que la plateforme numérique sera opérationnelle, à cet effet, à partir de 14 heures. Il s’agit des résultats de l’opération de recrutement des enseignants de la phase nationale de la plate-forme numérique lancée le 6 novembre dernier et qui concerne les enseignants ayant réussi le concours du 29 juin et qui sont inscrits sur les listes de réserves des trois cycles d’enseignement à savoir le primaire, le moyen et le secondaire. Cette opération, qui consiste à puiser sur les listes d’attente pour le recrutement des enseignants à l’échelle nationale, va permettre de résorber le déficit et renforcer le nombre de 93.000 enseignants engagés depuis l’année 2016, ce qui représente l’équivalent de 63% des admis au concours de recrutement des enseignants organisé le 29 avril 2016.

Notons que le ministère de l’Education avait lancé en juin dernier, un concours pour le recrutement de 10.009 enseignants, dont 4.759 pour le secondaire et 5.250 postes pour le moyen.

Mme Benghebrit avait fait savoir, dans une déclaration rendue publique, que cette opération de recrutement de nouveaux enseignants vise également à faire face au déficit enregistré dans certaines matières essentielles. «Cette démarche entreprise par le département intervient dans le but de combler le vide que connaissent certains établissements scolaires en matière d’encadrement pédagogique dans les filières scientifiques notamment» a-t-elle expliqué.

La ministre de l’Education mettra en avant le fait que l’opération de recrutement tient compte du «mérite et du classement» en exploitant d’abord la liste de wilaya inscrite dans la plate-forme de recrutement 2017, puis la liste nationale.

Selon la répartition des matières, les mathématiques et la physique sont les postes les plus demandés dans l’enseignement secondaire avec 764 postes pour les mathématiques et 645 pour la physique. Il convient, également, de préciser que le nombre de postes enregistrés pour ces deux matières dans l’enseignement moyen est de 1.128 postes pour la physique et 971 pour les mathématiques.

Il faut savoir que l’exploitation des listes de réserve pour les enseignants du cycle primaire, dans le cadre du concours 2016, sera achevée en décembre 2017, tandis que celle de la liste de réserve pour le concours de recrutement des enseignants du moyen et du secondaire prendra fin le 31 décembre 2018.

Le ministère de l’Éducation nationale, qui s’est fixé un certain nombre d’objectifs au cours de cette année scolaire, s’engage à garantir un enseignement de qualité tout en œuvrant à «améliorer la maîtrise des langages fondamentaux au primaire, à revoir le système d’évaluation pédagogique outre la généralisation progressive de l’enseignement de tamazight, l’amélioration de la gouvernance dans le système scolaire en poursuivant la numérisation du secteur et la mise en œuvre du programme national de formation en direction de tous les personnels». Pour ce qui est de l’encadrement pédagogique, la nouvelle année scolaire a vu la mobilisation de 36.206 nouveaux enseignants, dont 26.197 enseignants issus de la plateforme numérique, 10.009 enseignants admis lors du concours de recrutement de juin dernier, en sus d’enseignants diplômés des écoles normales supérieures et des enseignants titulaires.

Dans un autre registre, le ministère de l’Education nationale s’est lancé également dans une opération de recrutement de médecins généralistes et psychologues cliniciens de la santé publique, pour le renforcement des effectifs en matière de santé scolaire. Un recrutement qui passera, lui aussi, par le biais de concours que le département de Mme Benghebrit, compte organiser le 26 décembre prochain. Une centaine de postes est proposée à cet effet, ils sont répartis à égalité à raison d’un poste pour chaque wilaya (soit 50 postes au grade de médecin généraliste dans la santé publique et 50 postes pour le grade de psychologue clinicien de la santé publique).

