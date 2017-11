M. Lord Risby : : « L’Algérie a vaincu l’extrémisme grâce à son plan de déradicalisation »

«L’Algérie a réussi à vaincre l’extrémisme, grâce à son plan de déradicalisation basé sur la modération religieuse», a estimé le représentant du Premier Ministre britannique pour le Partenariat économique avec Algérie, Lord Richard Risby. La raison de ce succès réside dans «l’application d'un plan national de déradicalisation global et de longue date, qui a évolué en parallèle avec des réformes constitutionnelles adéquates et une supervision parlementaire», a écrit Lord Risby, dans une contribution publiée vendredi par le site des conservateurs «Conservative Home».

Le responsable britannique indique que ce plan de déradicalisation a permis à l’Algérie d’«éviter le printemps arabe, en comparaison à d'autres pays de la région et d'ailleurs». «Ce qui explique que le nombre d’Algériens qui ont quitté le pays pour rejoindre (le groupe terroriste) Daech était minime», a-t-il dit. Lord Risby relève encore que «chaque pays réagit différemment au fanatisme religieux violent, mais l'Algérie a développé un cadre global pour la modération religieuse et la déradicalisation, c'est une réponse logique et réfléchie à son histoire, parfois exceptionnellement tragique», a-t-il ajouté.

Sur le plan bilatéral, le représentant du Premier Ministre britannique a réaffirmé que les relations entre Alger et Londres étaient «excellentes, soutenues par un partenariat stratégique de sécurité». (APS)