Espagne : Le Real Madrid aborde un mois décisif

Le Real Madrid aborde un mois "décisif" qui culminera avec le Mondial des clubs (6-16 décembre) puis le clasico du Championnat d'Espagne face au FC Barcelone le 23 décembre, a prévenu vendredi l'entraîneur madrilène Zinédine Zidane, confiant d'être "sur le bon chemin". "Tous les matches aujourd'hui sont décisifs pour nous", a lancé le technicien du Real, en conférence de presse, conscient que son équipe n'a plus le droit à l'erreur en Liga, où elle pointe à déjà dix longueurs du leader Barcelone. "On a pris du retard. On ne va pas se le cacher", a-t-il souligné. "Je pense qu'on est sur le bon chemin, il y a des signes qui ne trompent pas. L'énergie est là, elle est positive, on est bien dans nos têtes. Et c'est vrai que ce mois-ci est très important pour récupérer des points et pour préparer notre prochain trophée, le Mondial des clubs." Double tenant de la Ligue des champions, le Real de Zidane a l'opportunité de décrocher mi-décembre son 8e trophée en deux ans lors de la Coupe du monde des clubs aux Emirats arabes unis. En Liga, l'équipe merengue pointe au 3e rang (24 pts) à dix longueurs du Barça (1er, 34 pts) et à six de Valence (2e, 30 pts), sachant que les deux premiers s'affrontent aujourd’hui dimanche à Mestalla lors de la 13e journée. Le Real a reçu pour sa part, hier, le relégable Malaga. Pour justifier le retard du Real, un écart jamais comblé dans l'histoire de la Liga par un futur champion, Zidane a refusé de se cacher derrière les multiples blessures qui ont affaibli son équipe. "C'est le football, les absences font partie du jeu et je ne vais pas chercher d'excuses. Les 10 points (de retard) ne sont pas liés seulement aux blessures, il y a un peu de tout", a-t-il fait valoir. "Je suis responsable de tout cela et nous devons essayer de rattraper notre retard, rien de plus. Je sais que nous allons le faire, j'en suis convaincu et nous le sommes tous", a-t-il conclu.