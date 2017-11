Classement FIFA : L’Algérie gagne trois places

L’équipe Nationale s’est remise à monter au classement Fifa du mois d’octobre à la faveur de ses deux derniers bons résultats. Ainsi, les Verts ont gagné trois places au classement de ce mois et pointe désormais à la 64e place. Il faut dire que le nul face au Nigéria (1-1) lors de la 6e et dernière journée des éliminatoires au Mondial-2018 et la large victoire face à la République Centre-Afrique en amical (3-1) ont permis à l’Algérie de soigner un tant soit peu son classement général sur l’échelle mondiale. L’EN a gagné aussi deux places au niveau africain puisqu’elle glisse à la 11e place.

Un regain de forme plutôt appréciable après une série de mauvais résultats qui a commencé à la CAN-2017 avec George Leekens et qui s’est prolongée dans la durée avec Lucas Alcaraz dans les éliminatoires au Mondial -2018 avec la statistique peu pompeuse de quatre défaites consécutives.

Ce parcours à mettre très vite aux oubliettes a naturellement influencé sur le classement Fifa de l’Algérie qui a connu une chute vertigineuse. L’Algérie qui ne jouera pas de match officiel avant septembre 2018 aura l’occasion de soigner un peu plus son classement lors des matches amicaux, à commencer par ceux du mois de mars 2018. L’EN aura peut être l’occasion de jouer contre des équipes qualifiées au Mondial.