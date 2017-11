CAN-2019, Les dates des matches de qualification des Verts connues

Comme déjà révélé sur ces mêmes colonnes, la CAF a décidé de reporter la 2e journée des éliminatoires de la CAN-2019 pour permettre justement aux sélections africaines qualifiées au Mondial de bien se préparer en conséquence. Pour ce faire, la CAF a inclus à la place deux dates fifa pour le 19 et le 27 mars.

Ainsi, les éliminatoires de la CAN-2019 reprendront le 3 et 11 septembre pour l’Algérie avec un déplacement en Gambie. Les Verts vont enchainer par la suite avec le Bénin en aller et retour le 8 et 16 octobre 2018 puis avec un déplacement au Togo le 18-26 novembre 20148. Soit 4 matches décisifs les uns que les autres en l’espace d’à peine 3 mois. S’il est vrai que le nouveau sélectionneur national, Rabah Madjer dispose de suffisamment de temps pour « mener sa révolution » et préparer l’EN en conséquence, il n’en demeure pas moins que les Verts seront appelés à valider leur ticket pour Cameroun-2019 en l’espace de trois mois. Enfin, l’EN bouclera sa compagne qualificative avec la réception de la Gambie le mois de mars 2019. Rabah Madjer et son staff disposent de presque une année devant eux pour se préparer en conséquence.

A. B.

Voici par ailleurs les dates des matches des Verts

3-11 septembre 2018 : Gambie –Algérie

8-16 octobre 2018 : Algérie - Bénin, Bénin – Algérie

12-20 novembre 2018 : Togo-Algérie

18-26 mars 2019 : Algérie – Gambie